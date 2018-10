Werken mannen harder, of vrouwen?

Op het eerste gezicht zou je zeggen dat mannen in Nederland harder werken dan vrouwen. Dat vinden ze zelf trouwens ook vaak, als ze om half acht ’s avonds langs mijn bureau op de zaak lopen en lekker rustig achter de file aan naar huis rijden waar het eten klaarstaat en de kinderen frisgewassen voor de tv zitten.

Jazeker, mannen werken in Nederland gemiddeld tien uur per week meer in betaalde arbeid dan vrouwen, en mannen krijgen ook een hoger uurloon dan vrouwen, gemiddeld 17 procent meer. Maar ik vraag me best vaak af: waarom eigenlijk?

Want vrouwen verdienen meer. Ze staan vaker met hun poten in het bluswater in het onderwijs en de zorg – tussen de patiënten en de schreeuwende kinderen – terwijl mannen op hun werk gemiddeld vaker de ‘scrum master’ of de ‘contentmanager’ lopen uit te hangen. Ik bedoel: ik heb de indruk dat mannen vaker een fopbaan hebben waarin je lekker kan uitrusten op je werk, dan vrouwen.

Klopt, zegt econoom Janneke Plantenga, decaan van de faculteit recht, economie, bestuur en organisatie van de Universiteit Utrecht, als ik haar erover bel. „Vrouwen werken vaker in sectoren waar ze wel parttime móéten werken, omdat je het fulltime gewoon niet volhoudt.”

Vrouwen, zo noemt zij het, zitten daarmee in de „deeltijdval”. Dat is, in mijn woorden, dat Nederland drijft op vrouwen die thuis de rotzooi opruimen. Ze kúnnen niet eens naar hun werk, zeggen veel vrouwen, door die achterlijk korte schooldagen en belabberde kinderopvang. Mijn conclusie: vrouwen zijn de gekkie Henkies van de arbeidsmarkt.

Vrouwen doen veel onbetaald werk: ze zijn de gekke Henkies van de arbeidsmarkt

En dan zijn er nog de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen die niets met de aard van de functie of het aantal uren te maken hebben, zegt Plantenga. Het blijft gissen, zegt zij, „maar waarschijnlijk zijn vrouwen minder stoer bij onderhandelingen, worden ze vaker over het hoofd gezien als ergens een mooie baan is en is er nog steeds ‘de mindbug’ dat vrouwen minder geschikt zijn voor leidinggevende functies”.

Ja maar Nederlandse parttime werkende vrouwen zijn wel de gelukkigste van Europa, zo blijkt ook uit onderzoek. Uhuh. Wacht maar tot je man bij je weggaat. Dan snap je meteen hoe het werkt met salaris en de hypotheek betalen.

Wat er volgens mij moet gebeuren, is dat we de vrouwen (én mannen!) in de écht zware banen in de zorg en het onderwijs meer gaan betalen én dat vrouwen harder op tafel gaan slaan bij hun werkgever. Ik zou zeggen: zolang je onder de Balkenende-norm blijft, hoef je je nergens voor te schamen.

Wat denk ik óók helpt, is mannen betalen voor strijken, haar vlechten en voor vingerverven met de kinderen. Dan krijgt het status. Geen papa, maar een ‘home performance expert’ ofzo. Met een lekker uurtariefje. Misschien kunnen bestuurders in zorg en onderwijs daar wat geld voor inleveren. Willen ze vast wel.

Mijn goede vriend A denkt er anders over. „Laat die mannen gewoon meer verdienen”, zei hij laatst, „al is het maar vijf euro, dat is belangrijk voor hun ego.” In het wielrennen heb je volgens hem de term ‘gechickt worden’, dat is als een vrouw je inhaalt op een heuveltje. „Een grotere vernedering is er niet voor een man.” Zo is het ook met het salaris, denkt hij. „Als mannen evenveel gaan verdienen als vrouwen, ontwricht dat de samenleving meer dan roetveegpieten.”

Ik heb hem maar niet verteld dat ik allang veel meer salaris krijg dan hij.

Tips via @Japked op Twitter.