Website voor dakloze dingen

Op een dag verloor lezeres Margriet Roorda, fietsend tussen Rotterdam-Zuid en -Noord, haar sleutelbos. Ze heeft nog een paar keer de hele route teruggefietst. Aan de verkeerde kant van de weg, en soms veiligheidshalve op het voetpad. Niets gevonden.

Ze belde de politie en die verwees haar door naar de website verlorenofgevonden.nl. Daar kun je zoeken tussen de gevonden sleutelbossen, telefoons en andere dakloze dingen. Die staan er met een fotootje op. Je moet wel even geduld hebben, hadden ze tegen Margriet gezegd, soms duurt het een tijd voordat je verloren voorwerp op de site terechtkomt.

„En ja hoor, na drie weken zag ik een foto van mijn sleutelbos. Drie gekleurde plastic hoesjes om de belangrijkste sleutels, een schroevendraaiertje, een karretjesmuntje, alles in een bruinleren hoes.” De volgende middag al kon ze haar bos ophalen. „Ik wilde nog een tientje geven voor de eerlijke vinder, maar dat werd vriendelijk geweigerd, daar deden ze niet aan.”

Verlorenofgevonden.nl is volgens de site het „eerste, officiële, grootschalige initiatief vanuit de overheid om te komen tot één centrale website”. Goed idee om dat grootschalig en centraal aan te pakken. Mensen verliezen hun spullen overal, vertelt Cas Degen, eindverantwoordelijke voor de contacten met de aangesloten gemeenten, en je weet vaak niet waar je moet zijn.

Heel handig dus dat die ene site er is, en wat fijn dat de overheid dat regelt!

Maar als je in Amsterdam je sleutelbos kwijtraakt, of in Utrecht, biedt de site met die lange naam geen soelaas. „Deze gemeente neemt helaas geen deel aan dit landelijk initiatief”, meldt verlorenofgevonden.nl met nauw verholen wrok.

In Amsterdam of Utrecht moet je bij een ander web-adres zijn: ilost.nl. Die site wordt gerund door een start-up die vijf jaar geleden op het idee kwam dat het heel handig is als er één centrale site zou komen voor alle verloren en gevonden voorwerpen. Want mensen verliezen hun spullen overal, vertelt oprichtster Hanneke Stegweg. Je weet vaak niet tot wie je je moet wenden. Ook een goed idee, en ilost.nl heeft al veel klanten: pretparken, festivals en Amsterdam en Utrecht dus.

„Het zou nog handiger zijn als er echt één site zou zijn”, geeft Hanneke Stegweg toe. „We hebben wel met elkaar gesproken, maar het is niet gelukt”, zegt Cas Degen.

Misschien is het tijd voor www.kwijt.nl. De naam is lekker kort, in het Nederlands, en nog vrij.