Volg hier live de rechtszaak tegen de A7-blokkeerders

Donderdag is de derde zittingsdag van de rechtszaak tegen de 34 Friezen die vorig jaar november op de A7 anti-Zwarte Piet-demonstranten de weg versperden. NRC-verslaggever Kasper van Laarhoven is in de rechtbank in Leeuwarden en brengt live verslag uit via Twitter.

De laatste verdachten - onder wie initiator Jenny Douwes - zullen vandaag door de rechter worden gehoord. Ook krijgen de leiders van actiegroep Kick Out Zwarte Piet de ruimte hun kant van het verhaal te doen.

Lees ook onze reportage in Harkema, de plaats waar het bedrijf van Douwes is gevestigd. Je bent welkom in Harkema. Maar zet geen grote mond op

Project P

Douwes wordt vervolgd voor opruiing omdat zij een aantal dagen voor de Sinterklaasintocht in Dokkum het Facebookevenement “Project P” in het leven riep. Ze maande mede-Friezen met “auto, vrachtwagen, motor, trekker en paard-en-wagen” voor die “onruststokers uit Amsterdam en Rotterdam” te gaan rijden.

Na de blokkade verbood burgemeester Marga Waanders van gemeente Dongeradeel (waar Dokkum de hoofdplaats van is) de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet uit vrees voor escalatie. De actiegroep wilde demonstreren tegen de kenmerken van Piet die zij als racistisch zien, zoals het zwarte gezicht, de rode lippen en het kroeshaar. Zij hebben zich bij de rechtszaak gevoegd als slachtoffers en zullen waarschijnlijk een schadevergoeding vorderen.

