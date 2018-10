Verkoop versnipperd Banksy-schilderij voor 1,2 miljoen euro gaat door

De kunstverzamelaar die ruim een miljoen pond (omgerekend bijna 1,2 miljoen euro) bood op het doek van de Britse straatkunstenaar Banksy dat zichzelf versnipperde tijdens een veilig, zet de koop door. De Europese vrouw, die verder anoniem wil blijven, reageert tegenover veilinghuis Sotheby’s voor het eerst op het voorval en ziet juist extra artistieke waarde in het kunstwerk.

Ondertussen heeft Banksy, wiens identiteit geheim is, de titel van het doek aangepast. De oorspronkelijke naam ‘Girl with Baloon’ is donderdag gewijzigd naar ‘Love is in the Bin’.

De stunt zorgde voor gechoqueerde kunsthandelaren die Banksy’s doek deels in een verborgen versnipperaar zagen verdwijnen nadat het stuk werd afgehamerd. Vanwege het unieke voorval was onduidelijk of de koper wel verplicht was tot betalen.

Hoe en door wie de versnipperaar in werking is gezet, is nog altijd onbekend. Wel toonde de kunstenaar op Instagram een video waarop te zien was hoe hijzelf twaalf jaar eerder een papierversnipperaar in de lijst had verborgen.

‘Kunstgeschiedenis’

Ook werd direct gespeculeerd dat het werk mogelijk meer waard zou worden. “In eerste instantie was ik geschokt. Maar geleidelijk aan begon ik te beseffen dat ik mijn eigen stukje kunstgeschiedenis zou hebben”, laat de anonieme kunstkoper weten.

De idealistische straatkunstenaar Banksy is wereldwijd bekend om zijn kritische muurschilderingen met thema’s zoals oorlog, migratie en het kapitalisme. Zijn kunstwerken worden vaak, in strijd met zijn maatschappijkritiek, duur verhandeld. Dit heeft ook hemzelf tot zeer vermogend gemaakt. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schatte zijn vermogen vijf jaar geleden al in op circa 17,5 miljoen euro.