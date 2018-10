Vertrekt Unilever nu helemaal uit Nederland?

De RELX-route

Het is, eerder dit jaar, nagenoeg geruisloos voorbijgegaan: de keuze voor het Verenigd Koninkrijk door RELX, de uitgever die tot 2015 Reed Elsevier heette. RELX was 25 jaar een Nederlands-Brits bedrijf en was net als Unilever zowel een Nederlandse nv als een Britse plc. Het hoofdkantoor stond al in Londen. Afgelopen september hield ook de nv op te bestaan.

RELX deed precies wat Unilever van plan was, maar dan in spiegelbeeld. Beleggers kwamen echter niet in opstand.

Lees ook dit interview over RELX’ keuze voor het Verenigd Koninkrjk: ‘De wetenschappelijke tak blijft gewoon in Nederland’

Nu Nederland het niet gaat worden ligt het Verenigd Koninkrijk ook voor Unilever voor de hand. Dan kan het bedrijf gewoon in de FTSE 100 blijven, de index van grootste Britse beursfondsen. Daarmee is het grootste bezwaar weggenomen dat aandeelhouders hadden tegen het opheffen van de dubbele nationaliteit. Bij vertrek naar Nederland was Unilever uit de FTSE 100 gevallen, waardoor sommige grote Britse aandeelhouders hun aandelen Unilever zouden moeten verkopen.

Unilever is ook onderdeel van de belangrijkste Nederlandse beursindex: de Amsterdamse AEX. Dat levert echter geen probleem op. Sowieso is de AEX veel minder belangrijk dan de FTSE 100. Maar zelfs als beleggers er wel waarde aan hechten, is er niets aan de hand. Ook na vertrek uit Nederland zou Unilever gewoon in de AEX kunnen blijven – RELX zit er ook nog in. Beursbedrijf Euronext bepaalt welke 25 bedrijven in de AEX mogen en is minder streng dan de samensteller van de FTSE 100. Een AEX-bedrijf hoeft geen Nederlandse nv te zijn, zegt een woordvoerder van Euronext, en ook geen Nederlands hoofdkantoor te hebben.

Wellicht zijn er toch Nederlandse aandeelhouders in Unilever nv die niet willen dat het aandeel wordt opgeheven. „Je moet nog maar zien hoe dat zou vallen”, zegt directeur Paul Koster van beleggersvereniging VEB. Maar aandeelhouders in de nv zijn minder machtig. Slechts 50 procent hoeft in te stemmen als de Unilever-top uit Nederland zou willen vertrekken. Maar liefst 75 procent van de aandeelhouders in de Britse plc moest instemmen met het vertrek uit het Verenigd Koninkrijk. Bijkomend voordeel: als Unilever een plc wordt met een hoofdkantoor in Londen, hoeven beleggers niet bang te zijn voor de dividendbelasting. Het Verenigd Koninkrijk kent deze belasting niet.