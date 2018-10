Inspectie haalt tientallen taxi’s van de weg rond Amsterdam

Bij grootschalige handhavingsacties tegen taxibedrijven rond Amsterdam zijn tientallen taxi’s van de weg gehaald. Controle door de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wees uit dat de taxi’s geen werkende boordcomputer hadden of dat de administratie van de bedrijven waarvoor ze reden niet op orde was.

De inspectie bevestigt donderdagochtend berichtgeving van het AD hierover. De toezichthouder heeft twintig “lege bv’s die snel winst proberen te maken en bewust onder de radar blijven” in het vizier, waarvoor per bedrijf tussen de veertig en tachtig taxi’s rijden.

De grootschalige controle richt zich op de stijgende hoeveelheid “malafide taxibedrijven” op de drukke route Amsterdam – Schiphol. Daar kreeg de ILT “de meeste signalen” – uit eigen onderzoek, uit de branche zelf en van passagiers – over zulke taxibedrijven.

“Het zijn op het oog legale taxiorganisaties, die bij de vergunningsaanvraag aan de wettelijke eisen voldoen. Alleen zie je in de praktijk dat de bedrijven zich niet aan de wet- en regelgeving houden.”

‘Doorgeknipt’

Taxi’s die voor dergelijke bedrijven rijden, hebben bijvoorbeeld de wettelijk verplichte boordcomputer doorgeknipt, waardoor ritten niet geregistreerd worden. Het is daardoor niet duidelijk hoeveel ritten de chauffeur maakt en of hij zich aan de rij- en rusttijden houdt.

Ook met de bedrijven zelf blijkt bij nadere inspectie de administratie te ontbreken, bijvoorbeeld over salariëring en het aantal chauffeurs dat in dienst is. “Dan zijn ze net getroffen door een grote computerstoring. Dan moet je natuurlijk verder onderzoek doen, maar weet je dat er zaken niet op orde zijn.”

Passagiers hoeven niets te merken van de frauderende chauffeurs, zegt de ILT, maar wijst op potentiële veiligheidsrisco’s. “Passagiers kunnen gewoon een normale prijs voor een rit betalen, maar op de achtergrond wordt die rit niet geregistreerd. Het is niet duidelijk of belasting betaald wordt en of de auto apk-gekeurd is.”

Volgende week publiceert ILT voorlopige resultaten van de grootschalige controles. De toezichthouder hoopt met de actie de bedrijven “flink aan te pakken” en andere bedrijven te ontmoedigen. De toezichthouder zegt dat de grootschalige handhavingsacties rond Amsterdam, waaraan ook het OM, de Belastingdienst en de politie meewerken, nog zullen voortduren.