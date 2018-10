Zuurvlees (lokaal ook wel zoervleis geheten) wordt normaal gesproken gemaakt van paardenvlees, die wordt gemarineerd in azijn, water en specerijen. In die marinade wordt het gegaard, en de saus wordt daarna afgemaakt met appelstroop. Voor wie er moeite mee heeft paardenvlees te verkrijgen of te gebruiken, kan ook rundvlees gebruiken.

Overgiet het vlees met een mengsel van half azijn en half water. Voeg een paar laurierbladen, kruidnagel en peperbolletjes toe. Zet het een paar dagen weg op een koele plaats. Draai het enkele keren om. Laat het vlees uitlekken in een zeef. Maak boter of vet bruin en bak het vlees tot het bruin is. Snijd de uien klein, voeg ze toe en bak ze mee. Giet het marinadevocht en de specerijen bij het vlees. Voeg er een lepel suiker en een paar lepels stroop bij. Laat het met de deksel op de pan gaar worden. Braadtijd ongeveer 2 uur. Het vlees moet goed gaar zijn.

Snijd het vlees in plakken. Haal de specerijen uit de saus. Bind de saus bij met aangemaakte bloem. Maak het op smaak met stroop. Leg het vlees erin terug en verwarm het samen nog even. Zuurvlees wordt nu ook gemaakt met rundvlees. Het vlees kan ook al voor het bakken tot blokjes gesneden worden.