Sojoez-raket maakt noodlanding na probleem stuwmotor

Een Sojoez-raket, onderweg naar het internationale ruimtestation ISS, heeft donderdagochtend een noodlanding gemaakt. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ontstond enkele minuten na de lancering in Kazachstan een probleem met één van de stuwmotoren. De twee astronauten aan boord kwamen met de schrik vrij.

De problemen traden op na het loslaten van de eerste rakettrap. Normaal zou dan de tweede trap, met een enkele RD-108-motor met vier kamers, de Sojoez van ongeveer 85 tot 160 kilometer hoogte brengen. Door de problemen is de raket waarschijnlijk van ongeveer 50 kilometer hoogte teruggevallen naar aarde en is de noodprocedure in gang getreden, de zogenoemde ballistische terugkeer. De neuskegel met de astronauten komt dan los en landt aan parachutes op aarde.

Een ballistische terugkeer gaat met grote snelheid, waardoor de twee mannen aan boord tot negen keer de normale zwaartekracht te verduren krijgen. Dat is veel, maar niet per se rampzalig. Ook straaljagerpiloten staan weleens bloot aan zo’n mate van extra zwaartekracht.

De twee astronauten kwamen ten oosten van Zjezkazgan in Kazachstan neer, op zo’n 650 kilometer van de lanceringsbasis in Bajkonoer. Kort na de noodlanding werd al duidelijk dat de twee die in goede gezondheid hadden doorstaan en dat ze geen acute medische hulp nodig hadden. Ongeveer een uur later werden de twee astronauten, de Rus Aleksej Ovtsjinin en de Amerikaan Nick Hague, per helikopter bereikt door de hulpdiensten. Volgens de NASA worden de twee overgebracht naar Moskou.

Rusland heeft alle bemande ruimtevaart voorlopig opgeschort, meldt het Russische persbureau RIA. Roscosmos, de Russische ruimtevaartorganisatie, gaat het het falen van de Sojoez onderzoeken. De volgende lancering stond gepland op 20 december.

De Sojoez MS-10 zou zes uur na lancering bij het ISS aankomen. Hague en Ovtsjinin zouden zes maanden op het internationale ruimtestation verblijven, als onderdeel van de 57ste expeditie. De bemanning onder leiding van de Duitser Alexander Gerst was van plan honderden wetenschappelijke experimenten uit te voeren. In 1975 mislukte eerder een lancering van een Sojoez-raket. De bemanning overleefde toen ook.