Showrunner Matthew Weiner (Mad Men) is ook een beetje een ster

Na Mad Men had Matthew Weiner (53) geen idee wat hij nog te zeggen had, vertelde hij tegen de New York Times. De laatste aflevering van zijn dramaserie, in de VS uitgezonden in mei 2015, was het einde van een tijdperk. Na zeven seizoen en 92 afleveringen moest hij afscheid nemen van een van de best ontvangen tv-series ooit.

De serie over het personeel van het fictieve reclamebureau Sterling Cooper werd omarmd door critici en een select, maar steeds groter wordend publiek. Acteurs als Jon Hamm (Don Draper) en Elisabeth Moss (Peggy Olson) beleefden er hun grote doorbraak.

Als Weiner hierna nooit meer iets zou maken, dan was zijn reputatie als creatief genie waarschijnlijk voor altijd gevestigd. Zo werkt het alleen niet. Na een lange periode van radiostilte staat Weiner weer in het middenpunt van de belangstelling met The Romanoffs, een groots opgezette dramaserie die vrijdag in première gaat bij de videodienst van Amazon. Hij kreeg alle vrijheid en een budget van 50 miljoen dollar.

Anthologieserie

The Romanoffs is een zogenaamde anthologieserie waarin elke aflevering een andere cast en een andere locatie heeft. De personages delen één ding: ze denken dat ze afstammelingen zijn van de Russische koninklijke familie. Er is gefilmd in acht verschillende landen met acteurs als Isabelle Huppert (Elle), Aaron Eckhart (The Dark Knight) en Mad Men-oudegedienden John Slattery (Roger Sterling) en Christina Hendricks (Joan Holloway).

Tijdens de publiciteitsronde die Weiner onlangs deed, ging het lang niet alleen maar over zijn nieuwe serie. In november 2017 beschuldigde schrijver Kater Gordon hem namelijk van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens met maken van Mad Men. Tijdens een nachtelijke werksessie zou hij tegen haar hebben gezegd dat „ze het hem verschuldigd is om haar naakt te zien”. Daarnaast zou Weiner een bullebak zijn geweest die misbruik maakte van zijn machtspositie. Gordon vertrok na het derde seizoen, ondanks het feit dat ze een Emmy Award won voor haar schrijfwerk. Schrijver en producer Marti Noxon werkte in dezelfde periode voor Weiner en steunt haar nu. Noxon noemde Weiner op Twitter „een emotionele terrorist die alles doet om zijn zin te krijgen”.

In interviews met de New York Times en Vanity Fair ging Weiner in op de beschuldigingen. Hij ontkent de specifieke beschuldigingen, maar geeft toe dat hij soms een slechte baas was. Er kwam een halfslachtig excuus: „Als ik iemand onrecht heb aangedaan, dan wil ik daarvoor mijn excuses aanbieden. In algemene zin.”

Schietschijf

In het nieuwe tv-tijdperk zijn showrunners van grote series ook een soort sterren, soms tegen wil en dank. De makers zijn meer dan schrijver, producer of regisseur; ze worden door sommige fans gezien als onaantastbare auteurs. Mensen als Vince Gilligan (Breaking Bad), Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) en David Simon (The Wire) zijn bekende namen geworden die aanschuiven bij talkshows. Dat brengt extra druk met zich mee. Zo werd Nic Pizzolatto na het eerste seizoen van zijn serie True Detective in 2014 ontvangen als een nieuwe held. Een jaar later werd hij een schietschijf na een mislukt tweede seizoen. Pizzolatto werd daarna uit de wind gehaald door de leiding van zender HBO. In 2019 mag hij revanche nemen met een derde seizoen.

Weiner zal hopen dat de focus nu weer op zijn werk komt te liggen. Al zal het op dat vlak ook wennen zijn: The Romanoffs wordt door Amerikaanse critici vrij koeltjes ontvangen. Ondertussen kwam Kater Gordon na de interviews van Weiner met een nieuwe reactie: „Mijn geheugen is intact.” Sinds Mad Men heeft ze niks meer voor film of televisie geschreven. Wel heeft ze een organisatie opgericht die strijdt tegen seksuele intimidatie.