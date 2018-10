Rutte en de multinationals willen het weer goedmaken

Timmermans passeert Tang. Rutte en Macron duwen Verhofstadt opzij. En de politieke millennials zijn gewaarschuwd: de allernieuwste generatie komt met de bus naar het Binnenhof.

EIGEN BEDRIJF EERST: Na Angela Merkel gisteren staan vandaag de grote multinationals bij premier Rutte op de stoep. De president-commissarissen Jan Hommen (Ahold), Jeroen van der Veer (Philips) en Hans Wijers (ING) komen praten over de verkilde relatie tussen politiek en bedrijfsleven. Kamerleden en bedrijfsbazen verwijten elkaar onkunde, zo bleek afgelopen week opnieuw bij de mislukking van Unilevers verhuizing en het sneuvelen van de afschaffing van de dividendbelasting. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer lijkt de grip op de ontwikkelingen kwijt. Maandag worden overigens de alternatieve maatregelen voor het vestigingsklimaat verwacht. De winstbelasting gaat verder omlaag en ook de bekritiseerde inperking van de expatregeling zou van tafel kunnen.

PATHOS: Met zijn gebruikelijke pathos legt eurocommissaris Frans Timmermans in NRC uit waarom hij zichzelf lanceert als voorman van de Europese sociaal-democraten. De verkiezingen volgend jaar gaan over “of we Europa nog voldoende kunnen hervormen om te overleven of dat gaan we werken aan het slopen van Europa. Ik denk dat ik mezelf enorm veel verwijten ga maken als ik niet kan aantonen dat ik het uiterste heb gedaan om het de goede kant op te duwen. Ik wil niet dat mijn kinderen over twintig jaar zeggen: waar was je toen?” En ja, hij accepteert de consequentie dat een zetel in het Europees Parlement waarschijnlijker is dan dat het linkse blok de Commissievoorzitter mag leveren. “Dat was thuis een ingewikkelde discussie.”

ZUUR: Ingewikkeld is de situatie ook voor Paul Tang, die ervan uitging dat hij nog een rondje de Europese PvdA-lijst mocht trekken. “In het belang van de partij” gaat hij de interne strijd niet aan en komt er (in tegenstelling tot voor de senaat) geen lijsttrekkersverkiezing, maakte Tang met een zuur gezicht bekend. Als nummer drie op de kandidatenlijst is hij nu zijn zetel niet zeker. En de kans dat de sociaal-democraten het grootste blok in het Europees Parlement zullen vormen, lijkt alleen maar afgenomen nu Rutte en de Franse president Emmanuel Macron een deal hebben gesloten om de liberale krachten te bundelen - en de Belg Guy Verhofstadt met pensioen te sturen.

GENERATIEWISSEL: Dertigers maken in Brussel voorlopig nog niet, zoals in Den Haag, de dienst uit. Met de promotie van Rob Jetten hebben nu zes fracties een millennial aan het roer. In een drang van partijen om te vernieuwen, worden veertigers overgeslagen, constateert de ooit jonge leider Ed Nijpels. Politiek columnist Tom-Jan Meeus is niet onder de indruk. “Mensen geloven er graag in: als je succes hebt is het dankzij jezelf, zit het tegen dan ligt het aan je generatie.”

DEMOCRATIELES: Om een nog veel jongere generatie bij de politiek te betrekken, trekt het miljoenen uit om duizend scholieren per dag de Tweede Kamer te laten bezoeken. Alle middelbare scholieren moeten met de bus naar het parlement om daar democratieles krijgen. Er blijken maar liefst twee D66-ministers nodig om deze simpele uitvoering van het regeerakkoord te verkondigen.

CASSATIE: Juristen geven het kabinet goede kans als het in cassatie gaat tegen het oordeel van het Haagse gerechtshof dat de staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zij bevestigen het idee van rechtse partijen dat de rechter met die uitspraak op de stoel van de politiek is gaan zitten. “De Hoge Raad heeft al tien jaar problemen met gerechtelijke bevelen die doortikken. Dit gaat bovendien over onvoorziene gevolgen voor een toekomstige generatie, een groep die niet betrokken was bij deze zaak. Dat is té abstract”, zegt staatsrechtdocent Geerten Boogaard. Disclaimer: veel rechtsgeleerden dachten dat de zaak die Urgenda tegen de staat had aangespannen in eerste en tweede aanleg kansloos was.

QUOTE VAN DE DAG:

“Welkom @RutgerSchonis! D66 is een fractielid rijker met een hart voor het klimaat zoiets?”

De, inmiddels verwijderde, tweet waarmee fractievoorzitter Rob Jetten zijn nieuwe collega verwelkomt laat zien dat zelfs over een dergelijk tekstje overlegd wordt binnen D66.