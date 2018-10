Rechter schrapt een van de misbruikaanklachten in zaak-Weinstein

Eén van de misbruikaanklachten tegen de filmproducent Harvey Weinstein is donderdag door een rechter in New York geschrapt. De reden voor dat besluit waren twijfels over de getuigenis van één van de drie vrouwen wier beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zaak tegen Weinstein zijn opgenomen, meldt persbureau AP.

Het gaat om het verhaal van de zangeres Lucia Evans. Zij vertelde vorig jaar in het blad The New Yorker dat Weinstein haar in 2004 in zijn kantoor had gedwongen tot orale seks - verkrachting dus. Evans was ten tijde van het incident 21 jaar. Later herhaalde ze haar relaas in een verklaring voor een zogeheten grand jury, het gerechtelijk orgaan dat in de Verenigde Staten besluit of er strafvervolging plaatsvindt.

De openbaar aanklager in Manhattan liet in de rechtszaal weten geen bezwaar te maken tegen het schrappen van de verdenking. Volgens haar is de rest van de zaak tegen Weinstein nog altijd sterk. “We gaan met volle kracht voluit”, aldus de aanklager.

Wat er precies mis is met de verklaring van Evans, is onduidelijk. Volgens AP waren de problemen met de getuigenis achter gesloten deuren al langer onderwerp van gesprek tussen de aanklager en de verdediging. Volgens Weinsteins advocaat Benjamin Brafman heeft Evans gelogen. Een factchecker bij The New Yorker zou hebben ontdekt dat er iets niet klopte aan het verhaal van de zangeres. Brafman suggereerde dat Evans vervolgd moet worden voor meineed.

Het verhaal van Evans vormde slechts één van de zes aanklachten tegen Weinstein. De vijf aanklachten die overblijven, staan voor de aantijgingen die twee andere vrouwen hebben geuit tegen de 66-jarige filmmagnaat. De vrouwen zouden respectievelijk in 2006 en 2013 door Weinstein verkracht zijn. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal 25 jaar celstraf krijgen. Weinstein houdt zijn onschuld vol. Momenteel is hij op borgtocht vrij.

Evans heeft via haar advocaat laten weten dat ze teleurgesteld is. Volgens de raadsvrouw betekent het besluit om de aanklacht te schrappen niet dat Weinstein onschuldig is. “Het doet ook niets af aan Lucia’s verhaal dat ze seksueel misbruikt is door Harvey Weinstein. Dit spreekt vooral boekdelen over de beroerde wijze waarop de openbaar aanklager is omgegaan met de zaak van mijn cliënt.”