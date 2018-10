Polen op ramkoers met Brussel: toch weer 27 rechters ingezworen

De Poolse president Andrzej Duda heeft woensdag 27 nieuwe rechters ingezworen in het Hooggerechtshof, nadat de nationaal-conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) hun voorgangers met gedwongen pensioen gestuurd had. Die benoeming is een verdere escalatie in het dispuut met de Europese Commissie over de ontmanteling van de Poolse rechtsstaat.

De Commissie spande in september een rechtszaak aan tegen Polen voor het Europese Hof van Justitie, omdat het gedwongen pensioen van Poolse hoge rechters in strijd is met Europese wetgeving en „het principe van een onafhankelijke rechtspraak ondermijnt”.

Daarbij vroeg de Commissie ook aan het Europese Hof alle benoemingen van nieuwe rechters te bevriezen. Het Hof zal zich hier binnenkort over uitspreken. Maar met het benoemen van 27 nieuwe rechters, bovenop de eerdere aanstelling van een tiental in september, is Warschau de Europese rechters te snel af. Ook gaat president Duda in tegen een vonnis van een Poolse rechtbank, die al opgedragen had nieuwe benoemingen op te schorten.

De stoelendans in het Hooggerechtshof, dat onder meer verantwoordelijk is voor het goedkeuren van verkiezingsuitslagen, is het culminatiepunt van de complete vertimmering van de Poolse rechtspraak. Eerder plaatste de regering al loyalisten in het Grondwettelijke Hof, de Poolse Raad voor de Rechtspraak, het OM en de presidia van lagere rechtbanken.

