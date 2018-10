Ook dochter Peruaanse oud-president Fujimori opgepakt

De dochter van de Peruaanse oud-president Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, is woensdag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij witwaspraktijken. Dat meldt persbureau Reuters. Keiko Fujimori was in 2011 en 2016 presidentskandidaat. Haar vader werd vorige week gearresteerd.

Keiko Fujimori werd woensdag opgepakt toen ze bij het Openbaar Ministerie een verklaring wilde afleggen in een onderzoek naar de financiering van haar presidentiële campagne in 2011. Keiko Fujimori plaatste op Twitter een handgeschreven verklaring waarin ze zegt dat de aanklagers “geen enkel bewijs” hebben getoond. “Het gaat niet gebeuren dat ons politieke project wordt lamgelegd. We moeten onze stem laten horen!”

Lees meer over Odebrecht: Z-Amerika in de ban van corruptiezaak

Steekpenningen

Ook is er een arrestatiebevel uitgegaan voor negentien andere betrokkenen bij de partij van Fujimori. Justitie vermoedt dat Keiko Fujimori en haar partij 1,2 miljoen dollar (1,04 miljoen euro) aan illegale betalingen hebben ontvangen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Het bedrijf gaf al eerder toe 788 miljoen dollar (682 miljoen euro) aan steekpenningen te hebben betaald aan politici in Latijns Amerika.

De vader van Keiko Fujimori, die tussen 1990 en 2000 de rechtse regering in het land leidde, werd vorig week opgepakt nadat het Peruaanse hooggerechtshof de aan hem verleende amnestie had teruggedraaid. Hij werd in 2009 veroordeeld tot 25 jaar cel wegens fraude en misdaden tegen de menselijkheid. Na tien jaar werd Alberto Fujimori vrijgelaten en hij kreeg afgelopen december amnestie vanwege zijn zwakke gezondheid.

Alberto Fujimori voerde een harde strijd tegen linkse guerrilla’s in het land. De amnestie die hij kreeg leidde tot veel protest in het land. Zijn vrijlating bleek onderdeel van een politieke deal waarmee toenmalig president Pedro Kuczynski een afzettingsprocedure wist te vermijden. Kuczynski trad uiteindelijk in februari toch af.