OM eist celstraffen en boetes voor exploiteren illegale goksites

In een omvangrijke rechtszaak tegen illegale goksites heeft justitie donderdag celstraffen tot vier jaar en boetes tot 80.000 euro geëist. Volgens het Openbaar Ministerie vormden de achttien verdachten een criminele organisatie die in de loop de jaren miljoenen verdiende met illegale gokspellen.

De gokspellen werden vanaf 2004 via internet aangeboden in Nederland. Ondanks invallen van politie en de Kansspelautoriteit zijn enkele verdachten volgens het OM hiermee doorgegaan tot 2014.

De verdachten en dertien aan hen gelieerde bedrijven worden verdacht van “grootschalige witwasconstructies om te verhullen dat zijn een aantal online gokspellen dreven en daar veel geld mee verdienden”, stelt het OM in een toelichting op de strafeis.

De bedrijven zouden zijn opgezet in het buitenland om de herkomst van de inkomsten te verhullen of te verdelen over andere bedrijven en te investeren in vastgoed. Het OM becijferde dat er in die periode 105 miljoen euro omgezet werd.

‘Beroepsverbod’

Onder de verdachten zijn een financieel adviseur, een advocaat en de directeur van een financiële instelling. Het OM eist een beroepsverbod van enkele jaren tegen de drie. Zij zouden “in strijd met eigen beroepsregels hebben opgetreden om een lucratieve klant aan zich te binden”.

Het OM wil bovendien het crimineel verdiende vermogen terugvorderen. Bij de aanhouding van de hoofdverdachten in 2013 legde het OM al beslag op tachtig woningen en bedrijfspanden verspreid over Europa, evenals honderd bankrekeningen.

De Wet kansspelen op afstand beweegt zich in een slakkengang door de Staten-Generaal. En ligt nu alweer maanden bij de Eerste Kamer.

Een voorstel om online kansspelen te reguleren, werd in 2016 aangenomen in de de Tweede Kamer. Maar zolang de Eerste Kamer zich daar nog niet over heeft gebogen, blijft het aanbieden van online gokspellen in Nederland illegaal. Buitenlandse aanbieders zijn verplicht om Nederlandse consumenten te weren. Op 16 oktober wordt de wet weer besproken.

Voor de rechtszaak, die plaatsvindt in de rechtbank in Den Bosch en begon op 17 september, zijn 22 zittingsdagen gereserveerd.