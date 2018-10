NVWA: hoverboards zijn brandgevaarlijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) draagt fabrikanten van hoverboards op om hun apparaten per direct van de markt te halen. Uit onderzoek blijkt dat dertig onderzochte hoverboards brandgevaarlijk zijn.

Na meldingen van hoverboards die in brand vlogen of waarvan de batterij explodeerde onderzocht de NVWA een doorsnede van in Nederland verkrijgbare hoverboards. Daaruit bleek dat bij alle onderzochte apparaten het laden niet stopt wanneer de batterij vol is. Dit vergroot de kans op spontane ontbranding van de batterij.

Bij sommige hoverboards ontbrak de beveiliging voor oververhitting, was de behuizing niet brandwerend genoeg en bleken de kabels kwetsbaar door scherpe delen in het hoverboard. Dit zou kunnen leiden tot woningbrand, concludeert de NVWA.

Typen nog onbekend

De toezichthouder kan nog niet zeggen om welke typen hoverboards het gaat omdat de fabrikanten nog mogen reageren op de bevindingen. “Maar omdat we hier niet op wilden wachten, komen we nu al met een waarschuwing”, zegt een woordvoerder van de NVWA tegen NRC. “We verwachten dat fabrikanten vrij snel zelf met publiekswaarschuwingen zullen komen.”

De NVWA adviseert consumenten een hoverboard alleen op te laden als men in de buurt is en kan ingrijpen. Als het hoverboard is opgeladen, is het advies om deze direct van de oplader los te koppelen.­ Verder wordt geadviseerd om te letten op de algemene veiligheidswaarschuwingen en gerichte mailing over de producten van de fabrikanten en distributeurs van deze hoverboards.

Voor het einde van jaar wil de NVWA de resultaten van het onderzoek publiceren. Dan wordt ook duidelijk om welke typen het gaat.