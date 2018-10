Man aangehouden voor plannen bomaanslag Verenigde Staten

In de Amerikaanse plaats Tappan, nabij New York, is een 56-jarige man opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een bomaanslag tijdens de congresverkiezingen op 6 november in Washington. Hij zou een bom van negentig kilo hebben gemaakt die hij wilde laten afgaan in de National Mall, het gebied tussen het Capitool en het Washington Monument. Dat meldt persbureau AP.

De FBI doorzocht dinsdag zijn huis en vond de bom in de kelder. Ook vonden ze leeg verpakkingsmateriaal waar poeder in had gezeten dat veel wordt gebruikt in vuurwapens.

De openbaar aanklager zei dat de man “radicale ideeën” heeft. Hij zou zichzelf willen opblazen en aandacht vragen voor een politiek systeem waarin overheidsfunctionarissen worden gekozen op basis van willekeur. “Als zijn plan was geslaagd, had hij levens van onschuldige omstanders kunnen hebben geëist en onnoemelijke vernietiging hebben veroorzaakt.” De man moet woensdag voorkomen.