LeasePlan toch niet naar de beurs vanwege ‘slechte marktomstandigheden’

LeasePlan gaat toch niet naar de beurs. Dat heeft het Nederlandse bedrijf donderdag bekendgemaakt. Volgens het bedrijf zijn de “marktomstandigheden slecht”. Eerder deze week werd bekend dat LeasePlan mogelijk tot 130 miljoen euro’s moet afschrijven omdat Turkse leaseauto’s flink minder waard zijn geworden door de val van de lira.

Precies een week geleden maakte LeasePlan juist bekend een beursnotering aan te vragen in Amsterdam en Brussel. De beurswaarde werd geschat op ongeveer 7,5 miljard euro. De keuze om nu niet naar de beurs te gaan heeft alleen te maken met “het beursklimaat”, zo benadrukt het bedrijf donderdag. Een woordvoerder kan niet toelichten of LeasePlan later opnieuw zal proberen naar de beurs te gaan.

Het is niet de eerste keer dat het autoleasebedrijf afziet van een beursgang. Nadat het in maart onderzocht of het mogelijk was om naar de beurs te gaan, zag het bedrijf hier toch van af.

LeasePlan werd in 1963 opgericht in Almere en is uitgegroeid tot een van de grootste leasemaatschappijen ter wereld. Het bedrijf heeft een jaaromzet van ruim 9 miljard euro. De autoleasemaatschappij is sinds 2015 in handen van een groep investeerders, waaronder het private-equitybedrijf TDR, de pensioenbelegger PGGM en zakenbank Goldman Sachs.