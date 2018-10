Kijk mee: is er in de wetenschap ruimte voor religie?

Het gaat vaak mis tussen wetenschap en religie. Galilei werd door de kerk veroordeeld omdat hij beweerde dat de aarde om de zon draaide, en nog altijd voeren in de VS christenen campagne tegen de evolutietheorie. Is die strijd onvermijdelijk? Of is er in de wetenschap toch ruimte voor religie?

Onder leiding van NRC-redacteuren Monique Snoeijen en Hendrik Spiering gaan Ronald Plasterk (chief scientific officer bij Mytomorrows en professor bij Amsterdam UMC ) en Mladen Popovic (decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap) hierover met elkaar in debat in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Tot slot maakt de voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), Louise Gunning-Schepers, de winnaar van de essaywedstrijd over het onderwerp bekend.