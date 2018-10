Indonesië opnieuw opgeschrikt door aardbeving, 3 doden op Java

Opnieuw is Indonesië opgeschrikt door een aardbeving. Ditmaal vond de beving plaats in de buurt van Java, het dichtstbevolkte eiland van de Zuidoost-Aziatische republiek. De beving had een kracht van 6,4 en werd ook op het populaire eiland Bali gevoeld. Tot nu toe zijn drie doden geteld, meerdere huizen zijn ingestort.

De beving vond ‘s nachts plaats op zo’n 55 kilometer ten noordoosten van de stad Situbondo. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven. Het district Sumenep, in het oosten van Java, is het zwaarst getroffen. Dit is ook de plek waar de dodelijke slachtoffers vielen, zij kwamen om toen een gebouw instortte.

Na de aardbeving op Sulawesi gingen veel nepverhalen rond op sociale media: Nepnieuws op bestelling in Indonesië

Indonesië was nog niet bijgekomen van het laatste natuurgeweld toen het noodlot opnieuw toesloeg. Het dodental van de reeks aardbevingen en de tsunami die het eiland Sulawesi eind september raakten, loopt dagelijks nog op. Donderdag worden de grote zoekacties naar lichamen stopgezet, hoewel er mogelijk nog duizenden mensen vermist zijn. Het officiële dodental van deze ramp staat momenteel op 2.045.

Voor zover bekend is de aardbeving van donderdagnacht niet gevoeld op Sulawesi. Wel kon de beving opgemerkt worden op Lombok, het eiland dat deze zomer zwaar getroffen werd door een reeks aardbevingen. Meer dan vijfhonderd mensen kwamen hierbij om het leven.

Indonesië is gelegen in de zogenoemde Pacifische Ring van Vuur. In dit hoefijzervormige gebied rondom de Grote Oceaan komen veel en hevige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voor.