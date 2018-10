Grote brand bij Brabants recyclebedrijf, rook trekt A59 over

Bij een recyclebedrijf van kunstgrasmatten in het Noord-Brabantse Dongen is donderdagavond een grote brand uitgebroken. Het gaat om Tuf Recycling, het bedrijf dat in september in opspraak kwam vanwege milieuovertredingen en de illegale opslag en transport van kunstgrasmatten.

Aangezien veel rook via de A59 richting het naburige Geertruidenberg trekt, adviseert de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bewoners om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Via alarmsysteem NL-Alert is een waarschuwingsbericht gestuurd.

Omstanders hinderen brandweer

Volgens de Veiligheidsregio werd de brandweer tijdens het blussen gehinderd door de vele omstanders. Via social media is daarom opgeroepen om hulpverleners de ruimte te geven. Omdat het pand losstaat van andere panden, is de kans op een verdere verspreiding van het vuur klein. Over de precieze schade is nog niets bekend.

De bedrijfsvoering van Tuf Recycling stond donderdagavond op de politieke agenda van de gemeenteraad van Dongen. Verschillende problemen kwam aan het licht na onderzoek door televisieprogramma Zembla. Het bedrijf zou milieuregels overtreden, meer kunstgrasmatten herbergen dan is toegestaan en deze illegaal naar het buitenland hebben vervoerd. Het bedrijf kreeg hiervoor een last onder dwangsom opgelegd.