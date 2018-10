Groeiende wachtlijsten bij operaties

In de zeven academische ziekenhuizen is op belangrijke afdelingen gemiddeld een op de tien bedden dicht omdat er te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen voor zijn. De afdelingen die het hardst geraakt worden, zijn de intensive care, spoedeisende hulp en de operatiekamers.

Alle ziekenhuizen zeggen dat acute zorg prioriteit heeft boven geplande zorg en dat de beddencapaciteit van dag tot dag wisselt, afhankelijk van de personele bezetting. Operaties worden niet afgezegd maar gewoon niet ingepland, waardoor de wachtlijsten groeien.

Maar op de intensive care zeggen artsen dat dit levens kan kosten. Diederik Gommers, afdelingshoofd van de intensive care in het ErasmusMC (het grootste ziekenhuis), maakt zich zorgen. „Er zijn hier twaalf van de 44 bedden dicht: vijf door ziekte van het personeel en nog eens zeven door vacatures. We moeten soms een acute hartoperatie uitstellen omdat er geen IC-bed beschikbaar is. Dat kan misschien één dag, maar niet langer. Als er iemand overlijdt doordat er geen bed beschikbaar is, wat ik niet uitsluit, dan melden we dat als calamiteit bij de inspectie.”

Lees ook: Tarieven in de zorg zijn nog altijd geheim

Het ErasmusMC stuurt de minst ernstig zieke IC-patiënten door naar ziekenhuizen in de regio. Gommers is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (alle intensivisten in Nederland) en bevestigt dat deze zorgen in alle academische ziekenhuizen leven.

Dat het personeelstekort een nijpend probleem is, erkennen alle ziekenhuizen. Ze ‘sluiten’ bedden bewust om de veiligheid van patiënten te garanderen; een bed zonder verpleegkundige is weinig waard.

In Groningen (UMCG) zijn 90 van de 891 bedden in het hele ziekenhuis tijdelijk dicht. In Nijmegen (Radboud) zijn er dit kwartaal soms wel dertig bedden tegelijk gesloten, in Maastricht (MUMC) ook; dat is ongeveer 5 procent van hun bedden. Bij het VUmc in Amsterdam worden dertien van de zestien operatiekamers gebruikt. In het grote Amsterdamse ‘topklinische’ ziekenhuis OLVG worden er nu slechts zestien tot achttien van de 25 operatiekamers gebruikt. De woordvoerder van het OLVG: „De patiënten zijn er wel, maar het personeel is er niet.”

In het AMC blijft een op de tien operatiekamers leeg. In Utrecht is sinds drie weken een van de zeven bedden voor patiënten die net een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad, dicht (medium care). Alleen het LUMC in Leiden kan niet zeggen hoeveel bedden er tijdelijk dicht zijn.

Woningen in steden te duur

Verpleegkundigen in academische ziekenhuizen verdienen iets minder dan in algemene ziekenhuizen. Omdat er overal te weinig verpleegkundigen zijn, zijn velen het afgelopen jaar vertrokken naar een algemeen ziekenhuis. Steden als Amsterdam en Utrecht hebben er een apart probleem bij: de huizen zijn er zo duur dat verpleegkundigen er vrijwel niets kunnen kopen. Zij vertrekken naar de periferie zodra ze daar een baan vinden. De verpleeg-opleidingen hadden sinds de crisis een numerus fixus, waardoor er te weinig verpleegkundigen zijn opgeleid.

In de academische ziekenhuizen worden de ziekste patiënten behandeld en verzorgd. Mensen die lijden aan verschillende ziektes tegelijk, zoals suikerziekte én hartklachten of kanker én COPD. Ook de ingewikkeldste operaties aan hart of hersens vinden hier plaats. In de academische ziekenhuizen werken 78.000 mensen, van technici en keuken-personeel tot medisch specialisten.

Eind deze maand wordt de nieuwe CAO voor academische ziekenhuizen zeer waarschijnlijk gesloten, na lange onderhandelingen. Het bod van de werkgevers is verhoogd tot 8,25 procent meer salaris, gespreid over drie jaar.