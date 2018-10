Mijn zusje woont met haar tweede man Jim in Parijs. Jim is Iers. Door zijn accent is zijn Frans lastig te verstaan voor de (Franstalige) kleinzoons van mijn zusje. Kortgeleden kwam het bericht dat Jims aanvraag voor de Franse nationaliteit wordt ingewilligd. Kleinzoon Paul (6 jaar): „Ha, fijn! Dan kunnen wij hem ook verstaan!”

