Hoe een voetbalmakelaar de val van KV Mechelen wilde voorkomen

Hun lijflied You’ll Never Walk Alone hebben ze zelden zo intens gezongen als op die krankzinnige dag in het voorjaar van 2018. Het sfeerteam van KV Mechelen noemt het gezang zelfs ‘intenser dan ooit’. Net als de spanning. Ook die is die zondag 11 maart groter dan ooit.

Terwijl de Nederlandse clublegende Piet den Boer op verzoek van Mechelen de aftrap verricht, om de sfeer verder op te poken, kan de Mechelse achterban alleen maar hopen dat hun club de laatste speelronde heelhuids doorstaat. Ooit hadden ze kunnen juichen toen Mechelen de Europa Cup 2 won (met Aad de Mos), nu zou de club zomaar kunnen degraderen naar de tweede divisie van België.

Twee clubs beven. Of Mechelen degradeert. Of KAS Eupen. In punten staan ze gelijk, in doelsaldo staat Mechelen precies één doelpunt voor. Eupen moet thuis winnen van Excelsior Moeskroen. Mechelen in eigen stadion van Waasland-Beveren.

Op papier kan het kortom alle kanten op. Maar dat is niet wat de Servische voetbalmakelaar Dejan Veljkovic voor ogen heeft. Hij volgt de ontknoping van de eerste klasse op de voet. Sterker nog: hij probeert die al enkele weken te beïnvloeden in het voordeel van KV Mechelen, zo blijkt uit onderzoek van het Belgische gerecht, dat hem woensdag aanhield als een van de spilfiguren in de grootste politieoperatie in de geschiedenis van het Belgische voetbal.

De huismakelaar

Al jaren staat de 48-jarige Veljkovic bekend als de ‘huismakelaar’ van Mechelen. Wil de club versterkingen, dan gaat hij voor het bestuur op zoek. Korte lijnen, snelle deals. Toen eind december 2017 de degradatienood toenam, kreeg Veljkovic een vrijbrief om nieuwe spelers te halen: er kwamen er tien. Andersom bracht hij Mechelen ook miljoenen winst via uitgaande transfers. Hij is de man van de contacten. De essentiële tussenschakel met giga-netwerk.

Maar voor hoelang nog? Ook na de winterstop blijft Mechelen verliezen. Degradeert de club naar de tweede klasse, dan is er financieel veel minder ruimte om zaken te doen. En dat is ook in het nadeel van Veljkovic.

Achteraf blijkt dat de Serviër in die weken intensief contact onderhoudt met een van de beste scheidsrechters van België: Bart Vertenten. Ze bellen, sms’en en treffen elkaar voor etentjes. Even innig is zijn band met Sébastien Delferière, een andere Belgische toparbiter die net als Vertenten ook Europees fluit. Hij werd door Veljkovic beloond met korting op een Volkswagen Tiguan, een uitnodiging voor een voetbalgala en investeringen in diens voetbalschool.

Materialisme vormt niet altijd de basis van gunsten. Via WhatsApp dringt de zaakwaarnemer er bij journalisten op aan dat ze beide scheidsrechters positieve beoordelen in hun krant. Maar wat verlangde Veljkovic daarvoor terug?

Nu blijkt dat hij intensief contact heeft gehad met Vertenten in aanloop naar twee wedstrijden waarin Mechelen door de scheidsrechter lijkt te zijn begunstigd. Bij de eerste, Mechelen-Charleroi, kent Vertenten de thuisploeg een strafschop toe nadat spits Mads Pedersen zich had laten vallen. Bij de tweede, Antwerp-Eupen, in de één na laatste speelronde, wijst Vertenten naar de stip terwijl een speler van Antwerp een halve meter buiten het strafschopgebied ten val kwam. Uitgerekend in een fase waarin elk tegendoelpunt van Eupen de redding van Mechelen zou kunnen zijn.

Nacht in de cel

Beide wedstrijden kwamen donderdag aan bod in een persconferentie van het Belgisch gerecht waarin de massale politieoperatie van woensdag werd toegelicht. De zaak is aan het licht gekomen door een verdachte financiële transactie in een bankgebouw in Genk. In het spoor van die transactie stuitte het Belgische onderzoekteam op een reeks malversaties die woensdag hebben geleid tot 28 aanhoudingen en 57 huiszoekingen in binnen- en buitenland. Daarbij troffen agenten onder meer verpakkingen aan voor horloges die bij elkaar zo’n acht miljoen euro waard zijn. Tien clubs kregen bezoek van agenten die op zoek gingen naar contracten en documenten.

De kopstukken uit het Belgische voetbal zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij financiële fraude, corruptie en matchfixing. Van de 28 werden er donderdag 22 voor de onderzoeksrechter geleid. Eén van hen was Ivan Leko, de trainer van Club Brugge, die de nacht van woensdag op donderdag in de cel had moeten doorbrengen. Ook de twee aangehouden topscheidsrechters brachten de nacht in hechtenis door, net als enkele clubdirecteuren en meerdere voetbalmakelaars, onder wie Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, de ‘Iraanse godfather van het Belgische voetbal’.

Volgens het parket zijn er belangrijke aanwijzingen dat zeker twee duels uit de degradatiestrijd zijn gemanipuleerd. Eén daarvan vond plaats op de laatste speeldag: Mechelen-Waasland-Beveren.

Terwijl supporters van KV Mechelen zich die zondagmiddag 11 maart nog een keer massaal achter hun club scharen, weet de huismakelaar van hun club al dat het goed zal komen. Ditmaal heeft Veljkovic een gunst van Waasland-Beveren verworven. De opponent is al veilig en bleek bereid een bescheiden nederlaag te lijden.

En zo geschiedde. Na een uur spelen is in Mechelen de eindstand bereikt: 2-0. Bij Eupen-Moeskroen staat het dan nog 0-0. Voor Mechelen lijkt er geen vuiltje aan de lucht.

Tot de 74e minuut in Eupen. Daar valt dan toch de 1-0. En de 2-0. En de 3-0. Ineens, in een tijdsbestek van krap zeven minuten, is KV Mechelen virtueel gedegradeerd. Eupen maakt nog 4-0 en bestempelt zo het definitieve lot van Mechelen. Alleen al de laatste treffer is zo curieus dat de autoriteiten de mysterieuze Eupense zege nog altijd onderzoeken.

Uit woede stapte Mechelen destijds naar de rechter omdat het duel verkocht zou zijn. De ironie wil dat alles erop wijst dat de club die dag zelf ook dankzij handjeklap heeft gewonnen. Drie Mechelse bestuurders werden inmiddels aangehouden.

Met medewerking van de Belgische krant De Standaard