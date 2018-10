Dode en massale stroomuitval door orkaan Michael

Orkaan Michael is woensdagavond Nederlandse tijd aan land gekomen in de Amerikaanse staat Florida. Er zijn windsnelheden tot 250 kilometer per uur gemeten. In Florida is tenminste een dode gevallen. Er kwam een man om doordat een boom op zijn huis viel.

Ook zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom en kan het nog dagen duren voordat er weer elektriciteit geleverd wordt, meldt CNN.

Op beelden is te zien dat er op veel plaatsen flinke schade is aan gebouwen en dat sommige huizen zelfs helemaal omver zijn geblazen. Ook staat er op sommige plekken tot wel twee meter water in de straten.

Beelden die ABC News heeft verspreid tonen de ravage in Panama City nadat Michael daar overheen getrokken is:

Footage shot by a TV crew in Panama City gives a sense of the damage in the aftermath of #HurricaneMichael, the worst hurricane to hit the Florida Panhandle since the mid-1800s, according to FEMA officials. https://t.co/Xnj5eFo0zF pic.twitter.com/LI0IS4Ze6S — ABC News (@ABC) 10 oktober 2018

Michael kwam als een orkaan van categorie 4, de op een-na-zwaarste categorie, aan land vlakbij Panama City in het noordwesten van Florida in een strook onder buurstaat Georgia die wel ‘panhandle’ (de pannensteel) wordt genoemd. Het was volgens CNN de zwaarste storm op het Amerikaanse vasteland sinds de orkaan Andrew in 1992.

In de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd kwam Michael aan in de staat Georgia en was hij snel afgezwakt tot categorie-1. Maar het National Hurricane Centre (NHC) blijft waarschuwen voor levensbedreigende overstromingen als gevolg van de orkaan. De orkaan verlaat naar verwachting pas vrijdagavond het Amerikaanse vasteland om daarna verder te trekken over de Atlantische Oceaan.

Hurricane Michael is now a Category 1 storm with winds of 90 mph as it moves through southwest Georgia https://t.co/MBkchvUpWX pic.twitter.com/6ES7apWqt8 — CNN (@CNN) 11 oktober 2018

De gouverneur van Florida, Rick Scott, had vooraf al de noodtoestand afgekondigd voor 35 regio’s in zijn staat. Ook in delen van de staten Alabama, Georgia, North Carolina en South Carolina gebeurde dat.