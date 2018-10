Drie jaar cel geëist tegen Spakenburger die agente bijna wurgde

Justitie eist drie jaar celstraf, waarvan een voorwaardelijk, tegen een 22-jarige man die begin dit jaar in Amersfoort een politieagent bijna heeft gewurgd. De “geweldsexplosie” was te heftig om deze Joeri B. terug te laten keren op straat, zei de officier van justitie donderdag in de Utrechtse rechtbank.

De Spakenburger, die wordt verdacht van poging tot doodslag, viel volgens het OM afgelopen maart in de Amersfoortse binnenstad samen met vijf anderen vier politieagenten aan. Een getuige zag dat B. een agente in haar gezicht sloeg. Daarna nam hij haar in een nekklem.

De collega’s van de agente konden haar na zo’n twintig seconden ontzetten door te dreigen met een stroomstootwapen. De vrouw liep een hersenschudding en gezichtsletsel op. Ook andere agenten raakten gewond. Zes leden van het groepje, tussen de 17 en 22 jaar oud en allemaal afkomstig uit Bunschoten-Spakenburg, werden opgepakt. Drie van hen bleken dronken. Alleen B. bleef vastzitten.

Traumatische gebeurtenis

Vlak voor het incident had de agente op straat de groep van B. benaderd. Ze wilde diens vriendin aanspreken, omdat die mogelijk een winkelruit had vernield. Daarop begon de groep er volgens justitie meteen op los te slaan.

Het OM benadrukt dat de agente nog altijd grote gevolgen ondervindt van de aanval. “Ze moest revalideren en kampt met de psychische gevolgen van de traumatische gebeurtenis waarvan ze dacht dat ze deze niet zou overleven.” De andere agenten hielden ook rekening met een fatale afloop. “Ik dacht echt dat de verdachte mijn collega wilde vermoorden”, heeft een van hen verklaard.

Bij het bepalen van de strafeis heeft justitie niet alleen rekening gehouden met de impact die het geweld heeft gehad op de agente. Dat B. een flink strafblad heeft, speelt ook mee. Zelf zegt hij zich niets van de wurging te kunnen herinneren. Volgens zijn advocaat was B. niet van plan de agente iets ernstigs aan te doen, meldt persbureau ANP.

Twee andere leden van de groep waarmee B. over straat liep, moeten mogelijk ook nog voor de rechter verschijnen voor hun rol in het geweld. Tegen B. doet de rechter over twee weken uitspraak.