Doodstraffen voor aanslagen op koptische kerken

Zeventien terreurverdachten hebben donderdag in Egypte de doodstraf gekregen voor hun betrokkenheid bij zelfmoordaanslagen op drie koptische kerken en een politiepost in 2016 en 2017. Daarbij kwamen meer dan tachtig mensen om het leven. Nog eens negentien anderen kregen van de militaire rechtbank in Kairo levenslang, meldt het Egyptische staatspersbureau MENA. De verdachten kunnen nog in hoger beroep.

Lees ook: Noodtoestand in Egypte na IS-aanslagen tegen kopten

Bij een bomaanslag op de koptische Sint-Marcus-kathedraal in de hoofdstad Kairo in december 2016 kwamen 28 mensen om het leven. Enkele maanden later, op Palmzondag in 2017, gingen bommen af in de Mar Girgis-kerk in de stad Tanta, in de Nijldelta, en de Sint-Marcus-kathedraal in Alexandrië. Daar had de koptische paus Tawadros II kort tevoren nog een mis had bijgewoond. De aanslagen, de zwaarste tegen Egyptische christenen ooit, werden opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.

De verdachten die donderdag terechtstonden, zouden achter een aanval op een politiepost in de Westelijke Woestijn van Egypte zitten. Daarbij kwamen vorig jaar zeker acht agenten om het leven.

Amnesty International, die wereldwijd campagne voert om een einde te maken aan de doodstraf, bekritiseert de rechtsgang. “Een massale terdoodveroordeling na een oneerlijke militaire rechtszaak betekent geen gerechtigheid en zal toekomstige sektarische aanvallen niet afhouden”, schrijft de mensenrechtenorganisatie in een verklaring. Volgens Amnesty International is een militaire rechtbank niet in staat om een eerlijk proces voor de verdachten te waarborgen.