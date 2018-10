Dodental door noodweer Zuid-Europa loopt op

Zware regenval heeft de afgelopen dagen zeker vijftien levens geëist in het zuiden van Europa. Het dodental op het Spaanse eiland Mallorca is donderdag opgelopen naar twaalf, een kind wordt nog vermist. Aan de Franse Rivièra kwamen volgens persbureau Reuters twee mensen om het leven en op het Italiaanse eiland Sardinië is een vermiste vrouw dood teruggevonden na overstromingen.

Eerder bleek dat het noodweer op Mallorca zeker tien mensen het leven had gekost, onder wie een 80-jarige Nederlandse vrouw en twee Britten. De storm zorgde deze week boven het eiland voor 220 millimeter neerslag, terwijl normaal in heel oktober slechts 69 millimeter valt.

De zware neerslag wordt dit jaar volgens meteorologen verder gevoed door het ongebruikelijk warme zeewater. De Spaanse regering heeft het gebied uitgeroepen tot rampgebied, wat het makkelijker maakt om herstelwerkzaamheden in gang te zetten.

Het openbare leven rond de stad Cagliari, aan de zuidkant van Sardinië, kwam de afgelopen dagen ook tot stilstand door de zware regen. Onder meer scholen, parken en musea werden gesloten, rivieren traden buiten hun oevers en een brug stortte door het water in. Een gezin in een auto werd in de buurt van Cagliari verrast door een overstroming, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De vader en kinderen werden gered, de moeder raakte vermist en werd later dood teruggevonden.