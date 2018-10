Chinees laboratorium maakte muisjes met ouders van hetzelfde geslacht

Een biologisch eigen kind van twee vaders? Dat is onmogelijk – maar hoe lang nog? In een laboratorium in Bejing zijn al wel twaalf muisjes van twee vaders geboren. In het wetenschappelijke blad Cell Stem Cell beschrijven Chinese wetenschappers donderdag hoe zij dat met veel kunst- en vliegwerk voor elkaar hebben gekregen. Perfect is de techniek nog allerminst, kort na de geboorte overleden de muisjes door ernstige lichamelijke afwijkingen.

Om een embryo met de genen van twee vaders te produceren kun je niet zo maar twee zaadcellen versmelten, dat levert niks op. De Chinese onderzoekers onder leiding van Qi Zhou en Bao-Yang Hu bedachten een omweg waarmee het toch lukte. Ze maakten eerst een embryonale stamcel met de helft van het normale aantal chromosomen, zoals ook geslachtscellen hebben, en plaatsen die samen met een gewone spermacel in een van de kern ontdane eicel (dus zonder vrouwelijk DNA).

Het voortplantingssysteem van zoogdieren is beveiligd tegen zelfbevruchting door moleculen (methylgroepen) op het DNA. Die zorgen ervoor dat alleen de combinatie van een mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen een levensvatbaar embryo oplevert. De Chinezen omzeilden dat door die stukken eenvoudig uit het DNA knippen. Ze maakten in het lab ook vrouwtjes met twee moeders, wat makkelijker ging omdat de procedure eenvoudiger is.

„Een praktische toepassing zie ik zo gauw nog niet”, reageert ontwikkelingsbioloog Bernard Roelen van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. „Maar puur fundamenteel is het wel heel boeiend.”