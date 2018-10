Rutte tipt topcommissarissen: verschijn zelf vaker in de media

Na weken van stekelige aanvaringen tussen politici en het bedrijfsleven was het een beladen samenzijn. Zestien topcommissarissen van grote bedrijven kwamen donderdagmiddag een uur praten met premier Mark Rutte op het Catshuis. Hans Wijers van ING was erbij, net als Jan Hommen van Ahold Delhaize, Jeroen van der Veer van Philips, Gerard Kleisterlee van ASML en Tom de Swaan van ABN Amro.

Rutte en de president-commissarissen spraken over de relatie tussen de politiek en het bedrijfsleven. ING-commissaris Henk Breukink zei begin oktober in NRC dat politici als minister Wopke Hoekstra (CDA, Financiën) kooltjes op het vuur gooiden met hun hardvochtige commentaar op de witwasaffaire bij ING. Die opmerking leidde tot irritatie in de Tweede Kamer, net als de opmerking van Unilever-topman Paul Polman dat de discussie over de dividendbelasting had bijgedragen aan het verzet van de Britse aandeelhouders van zijn bedrijf om naar Nederland te verkassen.

Met de toon vanuit de politiek hebben de topcommissarissen volgens Jan Hommen, president-commissaris van Ahold Delhaize, geen problemen. Ze waren niet naar het Catshuis gekomen om premier Rutte verwijten te maken. Sterker nog, Rutte tipte de topcommissarissen om vaker naar buiten te treden en in gesprek te gaan via de media.

Talkshows

Hommen: „Die tip viel goed. Wij dachten daar zelf ook al over na.” Gaan topmannen dus vaker in discussie in talkshows? „We hebben in het midden gelaten hoe we dat precies gaan doen. De CEO’s zijn degenen die naar buiten treden, niet wij, de toezichthouders. Maar wij zullen proberen meer tijd te investeren in gesprekken en discussies met de samenleving.”

Er was de topcommissarissen en Rutte veel aan gelegen om na afloop de indruk weg te nemen dat er zaken waren bekokstoofd. „Rutte maakt weer de fout om achter gesloten deuren de grote bedrijven te laten vertellen waar 2 miljard naartoe moet”, twitterde GroenLinks-leider Jesse Klaver donderdag. Dat is ongeveer het bedrag dat zou overblijven als Rutte de dividendtaks behoudt.

Over belastingen was er niet gesproken, benadrukte de RVD na afloop. „We hebben alleen gesproken over hoe belangrijk betrouwbaarheid voor bedrijven is”, zegt Jan Hommen, president-commissaris van Ahold Delhaize. „We willen weten waar we aan toe zijn.” Als voorbeeld noemden de topcommissarissen het verkleinen van het belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers , de expatregeling. „We kunnen daarmee leven, maar plots veranderen van de expatregeling, zonder overgang, is lastig.”