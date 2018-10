Burgemeester Haarlem duikt onder vanwege dreiging

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen (CDA) verblijft tijdelijk niet meer in zijn eigen woning vanwege bedreigingen. Dat zegt hij donderdag tegen de regionale omroep NH Nieuws. Sinds september wordt de burgemeester al extra beveiligd. Het Openbaar Ministerie wilde eerder niet zeggen over de herkomst van de dreiging.

Lees ook: Zware beveiliging bij stadhuis Haarlem

“Je kunt iets makkelijker gaan en staan waar je wilt”, zegt Wienen in een reactie. “Tijdelijk woon ik niet in de eigen woning, dat zijn lastige dingen waar je mee om moet gaan.” De burgemeester zegt het vooral vervelend te vinden voor zijn naasten. “Het heeft een impact op het dagelijkse leven, maar daar dealen we mee.”

Het is niet de eerste keer Wienen bedreigd wordt. Eerder kreeg hij als burgemeester van Katwijk ook al een doodsbedreiging van een drugsdealer, die dezelfde dag werd opgepakt.

Het OM zei tegen NRC dat Wienen “zichtbaar en onzichtbaar” wordt beveiligd. Dergelijke maatregelen worden normaal gesproken genomen wanneer er sprake is van dreiging door georganiseerde misdaad. Drie jaar geleden moest Wienens voorganger Bernt Schneiders (PvdA) ook beveiligd worden nadat zijn auto in brand was gestoken.