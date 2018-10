Blaast Leaseplan de beursgang wel echt af vanwege 'marktomstandigheden'?

Als Oranje verliest, ligt het meestal aan de trainer. Blaast een bedrijf een beursgang af, dan hebben marktomstandigheden het gedaan.

Donderdag voegde Leaseplan zich in die traditie. Het autoleasebedrijf uit Almere maakte in een eenregelig persbericht bekend dat het „op dit moment” afziet van een beursgang vanwege, inderdaad, marktomstandigheden. De aandeelhouders van Leaseplan, naar eigen zeggen het grootste autoleasebedrijf ter wereld met 1,8 miljoen auto’s onder beheer, hadden het plan voor een beursnotering in Amsterdam en Brussel precies een week eerder bekendgemaakt. Begin november zou het zover zijn.

De aankondiging van een beursgang geldt als een blijk van vertrouwen. Van een bedrijf in zichzelf: de eigenaren geloven blijkbaar dat ze hun bezit voor een mooie prijs kunnen verkopen. En van beleggers in de aandelenmarkt (en daarmee indirect in de economie): die zijn namelijk alleen bereid een mooie prijs te betalen als zij erop rekenen dat een crisis op zijn minst nog even op zich laat wachten.

Verontrustend nieuws dus, dat Leaseplan plotseling een streep heeft gezet door zijn beursambities, zeker nu het bedrijf ‘marktomstandigheden’ als reden geeft. Beursindices laten inderdaad zien: het was een slechte week op de aandelenmarkten. De AEX-index verloor bijna 6 procent. De Amerikaanse S&P 500 leverde in dezelfde periode ruim 4 procent in. De Chinese beurs beleefde donderdag zelfs de slechtste dag in ruim 2 jaar.

De oorzaak? Een mix, zoals vaak het geval bij onrust op de financiële markten. Beleggers maken zich zorgen over de wankele begrotingsdiscipline van Italië, opgeworpen handelsbarrières tussen China en de VS, de valutacrisis in Turkije, Brexit. En dan loopt de Amerikaanse rente ook nog eens op.

Slecht verhaal

En toch. Niet iedereen is overtuigd door de verklaring van Leaseplan. Beursanalist Jos Versteeg van InsingerGilissen bijvoorbeeld spreekt van een „slecht verhaal”. Want die zorgen, die zijn toch niet nieuw? Goed, de stijging van de rente in de VS is misschien wat sterker dan verwacht, maar dat is óók het gevolg van vertrouwenwekkende signalen over de Amerikaanse economie. Het bedrijfsleven daar draait volgens de analist „als een tierelier”. Versteeg schaart de koersbewegingen van afgelopen week onder „normale volatiliteit”. En als je daar dan toch aan twijfelt, zegt hij, kun je het toch nog een paar dagen aanzien?

Dat roept de vraag op of er meer aan de hand is bij Leaseplan (9,4 miljard euro omzet in 2017, winst 532 miljoen), iets wat het bedrijf ontkent. Een mogelijkheid is dat de eigenaren, een groep investeerders waaronder private-equitybedrijf TDR, pensioenbelegger PGGM en zakenbank Goldman Sachs, te hoge verwachtingen had van de prijs die beleggers voor Leaseplan willen betalen.

Na aankondiging van een beursgang tasten bedrijfstop, bankiers en analisten de markt af om te bepalen voor welk bedrag het bedrijf naar de beurs kan. Valt de belangstelling tegen, dan wordt een beursgang minder aantrekkelijk. Opvallend detail: Leaseplan wilde oorspronkelijk al vóór de zomer naar de beurs, maar zei meer tijd nodig te hebben om beleggers ervan te overtuigen dat het bedrijf een hogere waardering verdient dan de concurrentie.

Wat daarbij ongetwijfeld niet heeft geholpen, is een bericht in Het Financieele Dagblad van afgelopen maandag. De krant, die zich baseerde op niet-openbare analistenrapporten, schreef dat de val van de Turkse lira het bedrijf kan dwingen tot een afschrijving van maximaal 130 miljoen euro.

Een woordvoerder van Leaseplan wuift die gedachte weg. „Dit was allemaal bekend”, zegt zij. „Er zitten geen lijken in de kast.”