Beau van Erven Dorens wint de Televizier-Ring

Het RTL-programma Beau Five Days Inside heeft de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Beau van Erven Dorens werd ook nog bekroond als beste presentator. In het programma verblijft Van Erven Dorens in besloten instellingen als een hospice, een TBS-kliniek en een brandwondencentrum.

Beau Five Days Inside versloeg de andere genomineerden Expeditie Robinson (RTL4, vier keer genomineerd) en De Luizenmoeder (AVROTROS).

De uitreiking van de tv-publieksprijs voor tv-programma’s werd gepresenteerd door Rik van de Westelaken en Jan Smit en was rechtstreeks te volgen op televisie. Rapper Ali B zong een elegie voor de in februari overleden tv-presentatrice Mies Bouwman. RTL4 kreeg de meeste prijzen (4), op de voet gevolgd door AVROTROS (3). De Televizier-Ring, waarvoor de kijkers tijdens de uitzending stemmen, bestaat sinds 1964. Sinds de komst van de commerciële omroepen ging de prijs zestien keer naar de publieke omroep, twaalf keer naar RTL, één keer naar SBS.

Beau van Erven Dorens (Haarlem, Kerstavond 1970) , altijd vol zelfspot, memoreerde op de uitreiking de diepe dalen in zijn loopbaan, met als dieptepunt het moment dat hij viel in een ijsdansshow. De geestige en energieke presentator, zoon van een Shelldirecteur, begon sterk in RTL Boulevard (2001-2005), maar hij heeft daarna in een flink stel geflopte programma’s gestaan, vooral in zijn jaren bij SBS (2009-2015). Hij wisselde de vele luchtige spelletjes en shows af met zijn persoonlijke avonturenprogramma’s als Beaufort, waarin hij allerlei moeilijke dingen deed die hij eigenlijk niet kon, zoals oerwouden, bergen, zeeën en oudejaarsconferences bedwingen. Daar leek zijn hart te liggen.

Sinds hij in 2015 terugkeerde bij RTL gaat het weer bergopwaarts. Van Erven Dorens nam het interviewprogramma Vijf Jaar Later over van Jeroen Pauw toen dat naar RTL verhuisde. Verder viel hij vorig jaar op als zomervervanger van Humberto Tan in RTL Late Night, maar tot zijn verdriet werd hij dit jaar voor die baan gepasseerd door Twan Huys.

In The Amsterdam Project (2016) bleek voor het eerst dat Van Erven Dorens hart nog meer lag in het helpen van mensen, in dit geval daklozen. Eindelijk had hij zijn vorm gevonden. Het originele programma werd genomineerd voor de Nipkowprijs. Hij is nu bezig met een vervolg: The Rotterdam Project.

Beau Five Days Inside ligt in het verlengde hiervan: de zelfbenoemde ‘kakker’ verblijft bij mensen die het minder goed getroffen hebben in het leven en probeert ze te ondersteunen. Van dit soort realityprogramma’s zijn er meer, maar doordat Van Erven Dorens er zijn hart in legt, en zijn betrokkenheid oprecht is, wordt het toch iets bijzonders en ontroerends. Bovendien blijkt hier een andere kwaliteit van pas te komen: hij voelt zich nergens te goed voor.