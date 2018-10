Ambulancepersoneel in Rotterdam en Leiden staakt volgende week

Ambulancepersoneel in Rotterdam en Leiden legt volgende week het werk neer. Eerdere acties voor verlaging van de werkdruk en verhoging van het salaris hebben geen effect gehad en daarom is een staking noodzakelijk, heeft vakbond FNV donderdag bekendgemaakt.

Tijdens de werkonderbrekingen reageert het stakende personeel alleen nog op spoedoproepen. Het gaat dan om levensbedreigende zaken als hartstilstanden. Wie daarentegen bijvoorbeeld een gebroken been heeft, zal moeten wachten tot de acties voorbij zijn. “Of zelf vervoer regelen”, aldus de woordvoerder. Hoeveel patiënten in zo’n situatie zullen belanden, is volgens haar lastig te voorspellen. Ook transportritten, van ziekenhuis naar ziekenhuis, komen te vervallen.

De Rotterdamse ambulancemedewerkers staken als eerst: zij stoppen dinsdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur met werken. Een dag later is het van 11.00 tot 13.00 uur de beurt aan hun collega’s in Leiden. Volgens een woordvoerder van FNV zal niet al het personeel in staking gaan. Als de acties geen effect hebben, volgen er mogelijk stakingen in andere regio’s.

Geen overwerk

Sinds eind vorige maand zijn er in 11 van de 24 veiligheidsregio’s zogeheten stiptheidsacties bezig. Personeel weigert daar over te werken en houdt zich precies aan de pauzetijden. De stiptheidsacties gaan ook tijdens de stakingen door.

Ambulancemedewerkers voeren al langer campagne voor een nieuwe cao met betere voorwaarden. Ze vinden de werkdruk veel te hoog. De voornaamste oorzaak is een personeelstekort, dat er ook de oorzaak van is dat ambulances vaak te laat komen. Hogere lonen moeten nieuwe mensen aantrekken, en ervoor zorgen dat de bestaande ambulanciers niet vertrekken.

In juni leek er een doorbraak in het conflict. Werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland beloofde het personeel nog dit jaar een loonsverhoging. Volgend jaar zouden de lonen gelijk worden getrokken aan dat van ziekenhuismedewerkers. Vakbondsleden stemden het akkoord later echter weg.