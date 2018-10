26-jarige man veroordeeld tot vier jaar cel en tbs voor misbruik jongens

De 26-jarige Lars de R. is donderdag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden voor het misbruik van meerdere minderjarige jongens. Het misbruik vond plaats over een periode van ruim acht jaar. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De R. bereikte in 2009 als gitarist de finale van het televisieprogramma Holland’s Got Talent. Volgens justitie misbruikte hij de bekendheid die hij daarmee vergaarde om het vertrouwen van verschillende jongens te winnen. Hij misbruikte onder meer kinderen die hij gitaarles gaf en kinderen met wie hij in aanraking kwam door zijn baan als activiteitenbegeleider.

Niet alleen in Nederland maakte hij slachtoffers. De R. reisde onder meer naar India om tegen betaling seks te hebben met minderjarige jongens. De rechter rekent het hem zwaar aan dat hij “misbruik heeft gemaakt van zijn positie als westerse toerist tegenover die van de minder bedeelde Indiase jongens”.

In totaal maakte De R. zeker acht slachtoffers. Waarschijnlijk tussen de vier en veertien jaar oud; van de Indiase jongens was de precieze leeftijd niet vast te stellen.

Onderzoek kinderporno

Uit psychisch onderzoek is gebleken dat De R. onder meer lijdt aan een beperkt empathisch vermogen en narcistische trekken. Mede daarom is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De rechtbank vond tbs met dwangverpleging niet nodig, tbs met voorwaarden zou de samenleving voldoende beschermen.

De R. kwam in beeld toen in België kinderporno opdook die de 26-jarige had gemaakt. Na uitvoerig onderzoek bleek dat hij zich aan meer kinderen had vergrepen. In België loopt nog een onderzoek tegen De R.. Daar wordt hij verdacht van het maken en verspreiden van beelden met kindermisbruik. De R. heeft zijn daden grotendeels bekend.