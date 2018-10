Vijftig doden bij busongeluk Kenia

Bij een busongeluk in het westen van Kenia zijn woensdag zeker vijftig mensen om het leven gekomen. Dat laten de autoriteiten weten aan persbureau AP. De politie houdt er rekening mee dat het dodental nog verder kan oplopen.

De bus was onderweg van de Keniaanse hoofdstad Nairobi naar Kisumu toen het voertuig tijdens het afdalen van een steile helling van de weg afraakte. De bus ramde de vangrail en viel zo’n twintig meter naar beneden. Volgens de krant Daily Nation zouden bij het ongeluk zeker acht jonge kinderen zijn omgekomen. Ook zouden nog veel mensen vastzitten onder het wrak. In de bus zou plek zijn voor 67 passagiers.

Bewoners van de regio zeggen tegen Daily Nation dat wegen in het gebied berucht zijn. Alleen al dit jaar zouden er tien ongelukken hebben plaatsgevonden. Jaarlijks komen drieduizend mensen in Kenia om het leven in het verkeer. Eind september kwamen bij een busongeluk ook al elf mensen om het leven.