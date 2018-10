Verdachte aangehouden voor beschieten coffeeshop Delft

Recherche heeft woensdagochtend in Amsterdam een man aangehouden op verdenking van het beschieten van een coffeeshop in Delft in september. De 26-jarige Amsterdammer wordt daarnaast verdacht van betrokkenheid bij twee andere schietpogingen op coffeeshops in Delft. De drie incidenten vonden plaats op de ochtend van 16 september, meldt het Openbaar Ministerie. Na de aanhouding heeft de rechterche ook twee locaties in Amsterdam doorzocht. De verdachte zit vast en wordt waarschijnlijk vrijdag voorgeleid.

Op 16 september werd rond zes uur ‘s ochtends geprobeerd coffeeshop The Game in de Breestraat te beschieten. “Maar het lijkt erop dat daarbij het wapen weigerde”, aldus het OM. Ruim een uur later, om 7.15 uur, weigerde het wapen opnieuw bij een poging een coffeeshop te beschieten, dit keer in de Peperstraat voor coffeeshop The Future. Om 8.30 uur slaagde een schietpoging wél. Toen was opnieuw coffeeshop The Game doelwit. Er werden meerdere kogels afgevuurd op de gevel. Er vielen geen gewonden.

Slachtoffer

In Delft zijn het laatste half jaar meerdere schietincidenten geweest. Maandagochtend nog opende een agent het vuur op twee wegvluchtende verdachten. De agent had een van hen met iets dat leek op een wapen voor coffeeshop The Game zien staan. De verdachten wisten te ontkomen op een scooter. Sindsdien houdt de politie verscherpt toezicht in het centrum van de stad, onder meer met permanent bemande politieauto’s. Zaterdag is in het stadskantoor een informatiebijeenkomst voor ondernemers en buurtbewoners van de Breestraat.

Diezelfde ochtend werd een 18-jarige inwoner van Zoetermeer met een schotwond het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer binnengebracht. Hij overleed later. Of er verband is met het schietincident in Delft, is volgens het OM nog onduidelijk.

Karel Pronk

Op 8 mei werden coffeeshop The Future en zonnestudio Sun Style in de Peperstraat beschoten. Op 17 mei ontploften handgranaten voor zowel The Game als voor The Future, waarvoor later twee verdachten werden opgepakt. De 41-jarige Michael B. zit nog vast. Hij ontkent iets met het plaatsen van de handgranaten te maken te hebben.

In juni werd een cadeauwinkel op de Molslaan en een horecazaak op de Beestenmarkt beschoten. Op 7 augustus werd crimineel Karel Pronk geliquideerd bij koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos, net buiten het centrum. De dader is nog spoorloos.