Uitbater limousine opgepakt voor dodelijk ongeluk VS

De uitbater van een limousineverhuurbedrijf is opgepakt voor het ongeluk waarbij zaterdag twintig mensen omkwamen in de staat New York. Hem wordt nalatigheid verweten. Eerder werd bekend dat de limousine vorige maand niet door een keuring kwam, en ook de andere twee voertuigen van het verhuurbedrijf werden afgekeurd, volgens persbureau Reuters. Bovendien beschikte de chauffeur niet over het juiste rijbewijs.

In de plaats Schoharie, ten noorden van de stad New York, stopte de luxe Ford niet bij een kruising. Het voertuig botste tegen een geparkeerde auto en reed daarna door de bomen een afgrond in. Alle zeventien passagiers, de bestuurder en twee voetgangers kwamen om het leven. De limousine werd gebruikt voor een verjaardagsfeestje.

Onschuldig

De uitbater van Prestige Limousine, Nauman Hussain, is volgens persbureau Reuters opgepakt bij een kruispunt in Albany, de hoofdstad van de staat New York. Volgens de politie is de uitbater als enige verantwoordelijk voor het ongeluk, omdat het overtuig was afgekeurd en de chauffeur op de weg werd gelaten.

De advocaat van het bedrijf zegt dat zijn cliënt onschuldig is. Volgens hem runt de vader van de 28-jarige verdachte het bedrijf en doet zijn zoon alleen de marketing en klantenservice. Toch zegt de politie dat Nauman Hussain “de enige verantwoordelijke is”.

De mankementen aan de auto zouden voor het ongeluk zijn verholpen, volgens de advocaat. Eerder op de dag werden zijn broer en vriendin ondervraagd, aldus de advocaat woensdag op een persconferentie.