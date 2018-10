Toerismesector: 29 miljoen buitenlandse toeristen in 2030

Het toerisme in Nederland zal de komende jaren hard groeien. Dat schrijft het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) woensdag. De organisatie houdt er rekening mee dat het aantal buitenlandse toeristen toeneemt van 18 miljoen in 2017 naar 29 miljoen in 2030. Ook verwacht het bureau dat het aantal binnenlandse toeristen zal toenemen van 24 miljoen vorig jaar naar bijna 31 miljoen in 2030.

Het toerismebureau schrijft in een verklaring dat de sterke stijging om een andere aanpak vraagt. Directeur Jos Vranken schrijft in het persbericht: “De verwachte groei biedt grote kansen en zorgt tegelijkertijd ook voor knelpunten. Zo geldt voor veel plaatsen in Nederland dat ze nog onvoldoende profiteren van toerisme, terwijl de drukte op andere plekken overlast veroorzaakt.”

Zo schrijft het toerismebureau dat er de komende tijd meer aandacht moet komen voor bewoners. “De belangen van bewoners zijn tot nu toe vaak achtergesteld geweest in de ontwikkeling van toerisme en verdienen daarom een inhaalslag.” Ook schrijft de organisatie dat er een de lucht-, spoor-, weg- en waterverkeer een integrale benadering nodig heeft.

Spreiding van toerisme

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) schreef in een Kamerbrief in maart al dat de bezoekers over het land moeten worden verspreid. “Het doel is bezoekers te verleiden om naar minder bekende plekken in ons land te gaan. Op deze manier wordt drukte op de bekende plekken tegengegaan en kunnen zoveel mogelijk regio’s profiteren van de economische kansen.”

Ook schreef de staatssecretaris dat het toerisme in Nederland harder groeit dan het Europese gemiddelde en die van onze buurlanden. Zo is vorig jaar het toerisme in Nederland met elf procent gestegen Wereldwijd lag dit percentage op zeven procent. Vooral het aantal toeristen uit Rusland nam toe, met 33 procent. Het aantal bezoekers uit de Verenigde Staten en China nam met 23 procent toe.