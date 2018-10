Straten afgesloten in Nijmegen na lozing drugsafval

In de gemeentes Nijmegen en Heumen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag straten afgesloten nadat een vrachtwagen drugsafval heeft gelekt. De politie vond het voertuig zonder inzittenden dinsdagavond aan de Weezenhof in Nijmegen. De vrachtwagen had een spoor van negen kilometer achtergelaten.

De politie is een onderzoek gestart. Getuigen hebben verteld dat zij twee mannen bij de kleine vrachtwagen zagen wegrennen. Het spul dat lekte is een zuursoort, volgens de politie waarschijnlijk restafval van een drugslab. Agenten vonden vaten waar in totaal rond de 4.500 liter in kan.

Zes straten

Zes straten zijn daarom afgesloten, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Een daarvan, de Westerkanaaldijk, is inmiddels vrijgegeven. Een woordvoerder verwacht dat tegen het eind van de ochtend de andere straten ook weer begaanbaar worden. De brandweer voert de opruimwerkzaamheden uit.

De politie adviseert mensen uit de buurt te blijven van de vloeistof. Het gaat om een bijtende stof die bij aanraking een branderig gevoel kan geven en zelfs voertuigen kan beschadigen. Wie er toch mee in aanraking komt, wordt geadviseerd het meteen met water af te spoelen en een telefoonnummer te bellen (0900 8844).

Eindhoven

In Eindhoven brandde zondagochtend een vrachtwagen uit die vol zat met chemicaliën die gebruikt worden bij de productie van drugs. Het voorval vond plaats midden in een woonwijk. Omwonenden werden geëvacueerd. In dezelfde straat vond de politie de avond ervoor ook al een vrachtwagen met lekkende chemicaliën.

De afgesloten straten in Nijmegen en Heumen: