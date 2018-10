Ruim 11 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers Sulawesi

De inzamelingsactie voor de slachtoffers op het Indonesische eiland Sulawesi heeft 11.255.853 euro opgebracht voor Giro555. Die voorlopige eindstand werd woensdagavond in talkshow Pauw bekendgemaakt. Het is nog steeds mogelijk om geld te storten.

Woensdag werd een nationale actiedag gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami die het eiland eind september troffen en meer dan 2.000 levens eisten. Radio- en teleivsiezenders besteedden de hele dag aandacht aan de actie ‘Nederland helpt Sulawesi’. In het ‘actiecentrum’ in het Beeld en Geluid in Hilversum zaten woensdag tientallen bekende en minder bekende Nederlanders aan de telefoon om donaties aan te nemen. Dj Martin Garrix opende de dag in Hilversum. Premier Mark Rutte riep in een videoboodschap op te doneren.

Om 18.30 uur stond het geldbedrag nog op bijna 7,9 miljoen euro, in het Achtuurjournaal (NOS) werd ruim 8,8 miljoen euro gemeld. De actie van de Samenwerkende Hulporganisaties ging op 2 oktober van start.

Hulp op het eiland

Op 28 september werd het noordwesten van Sulawesi getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,5, enkele kilometers voor de kust. Daarop volgde een tsunami met golven tot zes meter hoog. Tienduizenden huizen zijn verwoest. De meeste slachtoffers werden geborgen in de zwaargetroffen kuststad Palu. Tot donderdag zullen op het eiland 10.000 hulpverleners naar overlevenden zoeken. Daarna worden de zoekacties gestaakt, uit angst voor verspreiding van ziektes.

Dinsdag stelde de Indonesische hulpdienst BNPD regels aan buitenlandse hulp op het eiland. Hulpverleners uit het buitenland moeten worden teruggeroepen. Buitenlandse ngo’s moeten voortaan samenwerken met lokale partners. Het land zei alleen nog tenten, drinkwater, generatoren en vervoersmiddelen nodig te hebben.

De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf, of via lokale partners, in het gebied om noodhulp te bieden, zoals het regelen van onderdak, voedsel, tenten, dekens, medische zorg en drinkwater. Ook helpen ze bij het zoeken naar slachtoffers tussen het puin.