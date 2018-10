‘ProRail begint met afsluiten onbewaakte spoorwegovergangen’

Spoorbeheerder ProRail begint volgende week versneld met het afsluiten van onbewaakte spoorwegovergangen met betonblokken. Directeur Pier Eringa zegt tegen De Telegraaf woensdag dat hij niet langer wil wachten. “De discussies duren veel te lang. Volgende week beginnen we nu zelf met het afzetten van wegen. Dat doen we met betonblokken. Dan kan niemand er meer door.”

Eringa zegt in De Telegraaf de dertig gevaarlijkste onbewaakte spoorwegovergangen snel te willen sluiten, ook als de inspraakprocedures nog niet zijn afgerond. “Het overleg gaat soms eindeloos door. Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niks doen.” Prorail wil nog niet bekendmaken welke locaties als eerste af te sluiten. De spoorbeheerder laat weten bereid te zijn naar de rechter de stappen als bijvoorbeeld grondeigenaren bezwaar aantekenen.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

In juli noemde de Onderzoeksraad voor Veiligheid de onbeveiligde overwegen met de hoge treinsnelheden “ontoelaatbaar”. De Raad adviseerde de overgangen zo snel mogelijk op te heffen of te beveiligen. Ongelukken worden “te gemakkelijk toegeschreven aan roekeloosheid van weggebruikers, terwijl bij het merendeel geen sprake is van bewust roekeloos gedrag”.

Volgens de Raad is Nederland het enige land in Europa met veel treinverkeer en een groot aantal overwegen. “Een combinatie die niet goed samengaat.” Jaarlijks komen gemiddeld elf mensen om het leven komen bij een overwegongeval op het spoor. De meeste ongelukken vinden plaats bij beveiligde overgangen. De meeste overgangen in Nederland zijn beveiligd. Om het aantal slachtoffers hier terug te dringen adviseerde de raad de overgangen de overgangen beter te beveiligen door bijvoorbeeld spoorbomen te plaatsen die de gehele weg afsluiten.