Parlement geeft groen licht voor privatisering Frans luchthavenbedrijf

Het Franse parlement heeft ingestemd met de privatisering van luchthavenbedrijf Aéroports De Paris (ADP). Wel waarschuwt minister van Financiën Bruno Le Maire dat hij overname van het staatsaandeel van 50,6 procent door „een buitenlandse mogendheid” (lees: China) om strategische redenen niet goedkeurt.

ADP exploiteert de vliegvelden Roissy (‘Charles de Gaulle’), Orly en Le Bourget, plus 28 vliegvelden buiten Frankrijk. Het bedrijf maakte vorig jaar op 3,6 miljard euro omzet 571 miljoen euro winst. Via de Parijse luchthavens reisden vorig jaar 102 miljoen mensen.

Le Maire hoopt zo’n 10 miljard euro voor ADP te krijgen. Dat geld zou naar een nieuw innovatie- en industriefonds moeten gaan.

Privatiseren is echter niet populair. Voormalig topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM, de belangrijkste klant van ADP, sprak zich eind vorig jaar al uit tegen privatisering van dit „natuurlijke monopolie” met een „publiek belang”. De luchtvaartmaatschappij vreest hogere tarieven en minder kwaliteit.

'Vergissing'

De verkoop van Franse autowegen, in 2006 onder toenmalig premier Dominique de Villepin, ligt bij veel Fransen nog vers in het geheugen. Politici van links en van rechts noemen dat nu een „vergissing”. Volgens de Franse rekenkamer hebben drie consortia destijds zo’n 10 miljard euro te weinig voor de wegen betaald. De tarieven zijn scherp gestegen en aandeelhouders hebben in de zeven jaar tot 2013 liefst 10 miljard euro aan dividend ontvangen – geld dat de staat misliep.

Le Maire was in 2006 kabinetschef van De Villepin, maar zegt van de situatie rond de autowegen te hebben geleerd. De ADP-concessie geldt voor zeventig jaar, en grond en gebouwen blijven eigendom van de staat. Iedere vijf jaar staan tarieven ter discussie. Ook het lotto- en voetbaltotobedrijf La Française des Jeux (FDJ), nu nog een staatsmonopolie, wordt verkocht.

De verkoop van het vliegveld van Toulouse, begonnen onder Macrons voorganger Hollande, is intussen afgebroken. In 2015 kwam de thuisbasis van Airbus voor 49,99 procent in handen van Chinese investeerders. De staat zou dit jaar de laatste 10,01 procent verkopen, maar zag daarvan af nadat de nieuwe eigenaar reserves gebruikte om dividend uit te keren.