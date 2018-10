Orkaan Michael aan land gekomen in Florida

Orkaan Michael heeft de kust van Florida bereikt. Het rand van het oog van de storm kwam woensdagavond (Nederlandse tijd) in de buurt van Mexico Beach aan land, op de strook onder buurstaat Georgia die wel ‘panhandle’ (de pannensteel) wordt genoemd. Er zijn volgens persbureau Reuters windsnelheden van 249 kilometer per uur gemeten.

Zulke windsnelheden kunnen grote gevolgen hebben. Orkaan Michael werd woensdagochtend opgeschaald van een categorie-3 orkaan naar een categorie-4. Daarmee valt hij in de op één na zwaarste groep orkanen. De gouverneur van Florida, Rick Scott, kondigde de noodtoestand af voor 35 regio’s in zijn staat. Ook in delen van de staten Alabama, Georgia, North Carolina en South Carolina gebeurde dit. Alabama en Georgia krijgen waarschijnlijk vooral te maken met heel zware regenval.

Mogelijk meest verwoestende storm in decennia

Orkaan Dennis was in 2005 de laatste grote orkaan die het noordwesten van Florida trof. Directeur van het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC), Ken Graham, stelt op Facebook dat Michael de zwaarste storm kan worden in de geschiedenis van de ‘panhandle’. Hij stelt:

“Terugkijkend in de archieven tot 1851 hebben we geen andere categorie-4 [orkaan] in deze regio kunnen vinden. Dus dit is helaas een historische en ongelooflijk gevaarlijke, levensbedreigende situatie.”

De gouverneur van Florida’s buurstaat Georgia, Nathan Deal, waarschuwde dat Michael een storm is die heftiger zal zijn dan wie dan ook in zijn staat zich kan herinneren. Hij zei te vrezen dat de orkaan enorme schade zal aanrichten in het zuiden van Georgia. De storm zal daar naar verwachting een groot deel van de pinda-, pecannoten- en katoenoogst verwoesten.

Stijging zeewater met 4,3 meter

Orkaan Michael kan het niveau van het zeewater op sommige plekken met wel 4,3 meter laten stijgen, meldt het NHC. Een half miljoen mensen kregen volgens Reuters de opdracht om te evacueren. Lang niet iedereen deed dat. Wie dat een paar uur voordat de storm aan land kwam nog niet was vertrokken, is opgedragen vooral dekking zoeken.

De grootste stad in Florida die gevaar loopt is Tallahassee, met ongeveer 190.000 inwoners. Verder liggen er vooral kleinere plaatsen in het gebied waar de orkaan overheen raast. Olie- en gasbedrijven met platformen in de Golf van Mexico schroefden voor de storm hun productie al fors terug.