Ook nieuwe ‘Ozark’ overtuigend uitgewerkt

In het eerste seizoen van de Netflix-serie Ozark verhuist de familie Byrde halsoverkop van Chicago naar een klein plaatsje in de Ozarks, Missouri. In dit aan een prachtig meer gelegen vakantieoord moeten deze stadsmensen zien te aarden. Financieel adviseur Marty Byrde gaat er voor een drugskartel acht miljoen dollar witwassen, anders volgen er consequenties. Marty doet wat hem gevraagd wordt, terwijl hij en zijn familie meer en meer betrokken raken bij andere misdadige zaken.

In het tweede seizoen van Ozark wordt Marty gevraagd 50 miljoen wit te wassen. Om dat voor elkaar te krijgen, vatten hij en zijn vrouw Wendy het plan op een casinoboot te beginnen. Daardoor krijgen zij naast het drugskartel, de FBI, een lokale drugsbaas en diens bazige vrouw ook te maken met een corrupte gouverneur.

Het eerste seizoen van Ozark was om meerdere redenen uitstekend: het liet gedetailleerd zien hoe een onschuldig gezin betrokken raakt bij maffiose praktijken. Niet alleen het gezin Byrde, maar ook allerlei nevenpersonages werden overtuigend uitgewerkt. In het tweede seizoen gebeurt min of meer hetzelfde. Het witwasbedrag wordt hoger en de zaken waarmee de Byrde-familie te maken krijgt misdadiger. Het betekent echter ook dat de plot meer incidenten en clichés bevat, en dat doet de serie geen goed. Er gebeurt zo veel, dat de psychologie van de personages er wat door ondergesneeuwd raakt. Gelukkig is veel nog wel bovengemiddeld, zoals de rollen van Jason Bateman (als de flegmatieke Marty), Laura Linney (als Wendy) en vooral Julia Garner als de brutale Ruth, dochter van een criminele redneck.