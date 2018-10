Onbehaarde Apen: Waarom Lucas een soortenblog bijhoudt

Na het horen van een ongebruikelijke lokroep, ontdekten biologen een tot nu toe onbekende uil op het Indonesische eiland Lombok; de Otus jolandae. Vernoemd naar de vrouw van een van de biologen “die bijdroeg aan de ontdekking”. Hoe kan het dat er nog steeds nieuwe soorten worden ontdekt? En zullen we ooit alle dieren kennen? Je hoort het, in deze aflevering van Onbehaarde Apen.

