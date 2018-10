OM vervolgt verdachte rond dood Orlando Boldewijn

De verdachte in de zaak rond de dood van Orlando Boldewijn wordt vervolgd, meldt het Openbaar Ministerie. De 27-jarige Roy B. uit Den Haag werd al in april aangehouden, maar na een ondervraging vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs. Hij bleef wel verdachte.

B. wordt niet vervolgd voor moord of doodslag. Wel is bekend dat hij Orlando in de nacht van 18 op 19 februari in het water heeft zien liggen. Hij bood echter geen hulp en belde ook niet 112. Daarvoor zal het OM de Hagenaar wel vervolgen.

In juli werd een stille tocht gehouden voor Orlando. Lees de reportage: ‘Dood Orlando toont kwetsbaarheid minderjarige LHBT’ers’

De 17-jarige Orlando verdween op 18 febuari 2018. Hij had een afspraak gemaakt met Roy B. via datingapp Grindr. Orlando werd voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ypenburg. Na een anonieme tip gingen duikers op 26 februari gericht zoeken in De Blauwe Loper, een plas water in Ypenburg. Daar werd Orlando’s lichaam die avond gevonden.

Doodsoorzaak onbekend

Wat de doodsoorzaak is van Orlando is nog altijd niet bekend. De politie en het OM hebben de afgelopen maanden met twintig rechercheurs onderzoek gedaan en tv-programma’s als Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond besteedden meerdere keren aandacht aan de zaak. Of Orlando door geweld om het leven is gekomen kon echter niet worden vastgesteld.

Er is een voorlopige tenlastelegging opgesteld waarin B. mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen wordt verweten. Aanvullend onderzoek is echter nog nodig om te bepalen in hoeverre de verdachte heeft bijgedragen aan de dood van Orlando, aldus het OM.

Lees ook de necrologie: Zwierige ridder van 17