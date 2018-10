Noodweer op Mallorca eist acht levens

Zware regenval op het Spaanse eiland Mallorca heeft aan ten minste acht mensen het leven gekost. Er wordt gezocht naar vermisten, zo meldt Reuters. Twee slachtoffers zijn Brits.

De storm die het eiland in de Middellandse Zee trof, zorgde plaatselijk voor 220 millimeter neerslag. Gemiddeld valt in heel oktober 69 millimeter. Door de neerslag ontstonden in het plaatsje Sant Llorenç, zo’n 60 kilometer van Palma de Mallorca, overstromingen doordat rivieren buiten hun oevers traden. Auto’s werden meegesleurd en huizen en wegen liepen onder.

Volgens de Spaanse krant El País worden zeker negen mensen vermist, maar de lokale autoriteiten hebben dit nog niet bevestigd. Meer dan tweehonderd bewoners zijn ondergebracht in een sportcentrum in een nabijgelegen stad.

Lokaliseren

Antonia Bauza, ambtenaar uit Sant Llorenç, sprak op de Spaanse radio van een “enorme storm” die in slechts twee uur voor veel regenval zorgde, zo schrijft Reuters. “We realiseerden ons dat we deze hoeveelheid water niet onder controle konden houden”, aldus Bauza. “Het is een ramp. We proberen slachtoffers te lokaliseren en te helpen, maar alles staat onder water en mensen kunnen hun huis niet uit.”

De hulpdiensten en lokale overheid hebben hulp ingeroepen van reddingswerkers en militairen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zijn medeleven getoond op Twitter. “Mijn medeleven en steun gaat uit naar de families en vrienden van slachtoffers en iedereen die wordt geraakt door deze tragedie.” De regioregering heeft drie dagen van rouw afgekondigd.