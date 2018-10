Nationale-Nederlanden stopt met beleggen in teerzandolie

Verzekeraar en pensioenfonds NN Group belegt niet langer in oliewinning uit teerzand. Ook verkoopt het moederbedrijf van Nationale-Nederlanden zijn investeringen in de pijpleidingen voor de transport van die olie in de Verenigde Staten en Canada, zo maakte NN Group woensdag bekend.

Het besluit van de verzekeraar komt enkele maanden nadat milieuorganisatie Greenpeace pensioenbeleggers opriep te stoppen met beleggen in teerzandolie en betrokken pijpleidingbedrijven, omdat de winning van de grondstof vervuilend is en bij het afgraven van de zandgronden bossen worden gekapt. NN Group noemt inderdaad de milieuschade die ontstaat door deze vorm van winning, waaronder de hoge CO₂-uitstoot, als hoofdreden voor zijn besluit. Ook uit NN Group zorgen over mensenrechten rond teerzandprojecten.

NRC Groen Elke woensdag de laatste ontwikkelingen rond klimaat, energie en duurzaamheid. Inschrijven

Parijsakkoord

“Als de opwarming van de aarde onder de twee graden gehouden moet worden zoals het Parijsakkoord voorschrijft, dan vinden wij dat teerzandolie niet moet worden gewonnen”, zegt Dailah Nihot in een persverklaring. Nihot is lid van het raad van bestuur van NN. “Nadat wij de teerzandoliesector hebben geëvalueerd, kwamen we tot de conclusie dat het uitsluiten ervan een belangrijk signaal de wereld instuurt om op zoek te gaan naar alternatieven.”

Greenpeace reageert verheugd op de stap van NN Group. Campagneleider Kees Kodde zegt in een persverklaring:

“We zijn heel blij met dit verstandige besluit van Nationale-Nederlanden. Het is de eerste Nederlandse investeerder die uit teerzandolie stapt. Daarmee geeft NN Group een belangrijk signaal aan beleggers en aan de olie-industrie. Nu zijn ABP, PFZW en Aegon aan zet.”

Begin dit jaar investeerde NN Group nog voor meer dan 150 miljoen euro in teerzandolie, schat Greenpeace. Sindsdien zijn die beleggingen al voor een deel afgebouwd en de rest volgt in de komende maanden.