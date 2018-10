Miljoenenbod om golfers uit te kopen

Bijna drie keer zo groot kan Wimbledon het huidige tennispark maken, als de buren van de plaatselijke golfclub hun grond willen verkopen. Liefst 63,75 miljoen pond, bijna 73 miljoen euro, heeft de All England Lawn Tennis Club (AELTC) volgens Britse media geboden aan de Wimbledon Park Golf Club om ze tot verkoop te bewegen. De 750 leden van de golfclub kunnen elk een bedrag van bijna 85.000 pond (ongeveer 97.300 euro) tegemoet zien als ze instemmen met een deal.

„We hebben een geweldig tennispark maar we willen graag een groter complex creëren”, vertelde directeur commerciële zaken en media Mick Desmond van de AELTC woensdag op een bijeenkomst van sportmarketeers op Stamford Bridge. „Wij geloven dat we een veel groter, nog meer prestigieus evenement zullen worden als we dat stuk grond erbij krijgen, en dat we ook iets kunnen terugdoen voor de omgeving.” Volgens Desmond houdt Wimbledon nauwgezet de uitbreiding van de andere grandslamtoernooien in de gaten, zoals Roland Garros in Parijs en Flushing Meadows in New York. Een groter Wimbledon zou „fantastisch zijn voor het Verenigd Koninkrijk.”

Wimbledon is sinds 1993 al eigenaar van de grond, maar de golfclub hoeft als huurder pas in 2041 plaats te maken. Het miljoenenaanbod van de AELTC moet de golfers bewegen tot een eerdere verkoop. Maar de chique Wimbledon Park Golf Club, opgericht onder Queen Victoria in 1898, is geen gewone golfclub. De 750 leden betalen elk 3.400 euro om lid te worden en een jaarlijkse contributie van 1.600 euro. Onder hen televisiepersoonlijkheden als het duo Ant & Dec en Piers Morgan. Zij moeten instemmen met een wijziging in de statuten, die een snellere verkoop mogelijk maakt. Dat is de AELTC 100.000 euro per lid waard waard.

AELTC-topman Philip Brooke heeft de golfers in een brief meegedeeld dat dit het ultieme bod is voor de grond, die het oppervlak van het tennispark zou vergroten van 169.968 vierkante meter tot 465.389 vierkante meter. „Als dit voorstel niet wordt goedgekeurd, hebben wij niet de intentie een nieuw bod te doen.” Directeur Desmond zette de golfers woensdag verder onder druk. „We krijgen de grond toch wel. In 2041 komt het vanzelf naar ons omdat de huurperiode dan afloopt. Dus voor ons gaat het erom twintig jaar tijd te kopen.”

Erfgoed

Het bestuur van de golfclub heeft de leden unaniem aangeraden de statuten te wijzigen. In dat geval kan in december voor of tegen de verkoop van de grond worden gestemd. „Veel van de oudere leden geloven dat het verkeerd is om ons erfgoed te verkopen”, citeert de Britse krant The Times een van de veteranen van de golfclub, die anoniem wil blijven. „Maar als je pas een paar jaar lid bent, is de kans om snel 85.000 pond op te halen moeilijk te weerstaan. Het zal erg treurig zijn om te zien hoe onze geliefde greens worden omgeturnd tot tennisbanen. Maar Wimbledon is zo rijk, dat het kan kopen wat het wil.”