‘In 42 Nederlandse musea roofkunst gevonden’

'Salomé met het hoofd van Johannes de Doper', in bezit van het Rijksmuseum Amsterdam, is mogelijk een van Joden geroofd kunstwerk.

In tientallen Nederlandse musea hangen of staan zeker 170 kunstvoorwerpen die mogelijk voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog uit handen van Joodse eigenaren geroofd zijn. Dat blijkt volgens dagblad Trouw uit een inventarisatie van de website van Museale Verwervingen vanaf 1933. Die organisatie heeft als doel zogeheten roofkunst op te sporen en de teruggave ervan te bevorderen aan de rechtmatige eigenaren.

Het aantal is fors meer dan eerder gedacht werd. Museale Verwervingen kwam achttien jaar geleden na een soortgelijk onderzoek op acht kunstwerken in alle Nederlandse musea. Het nieuwe onderzoek, dat de afgelopen tien jaar liep, is dit jaar afgerond. Vrijwel alle Nederlandse musea inventariseerden daarin hun eigen collectie om geroofde werken te traceren. Alleen het Rijksmuseum Amsterdam heeft door zijn grootte collectie meer tijd nodig.

Kadinsky en Breitner

In totaal gaat het om 42 Nederlandse musea met mogelijke roofkunst, meldt Trouw. Daartussen zitten bekende werken zoals aquarellen van de Russische schilderaar Wassily Kandinsky, in bezit van Stedelijk Museum Amsterdam, en verschillende doeken van Nederlander George Hendrik Breitner.

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog roofden de nazi’s op grote schaal kunst. Die namen ze op onrechtmatige wijze van Joodse eigenaren af of kochten ze voor een te lage prijs. In veel gevallen gaat het ook om kunst die Joden achterlieten omdat ze moesten vluchten. Omdat na de oorlog weinig moeite is gedaan om de rechtmatige eigenaren terug te vinden, belandden veel van de geroofde schilderijen, tekeningen en andere voorwerpen onbedoeld in museumcollecties.

Als een museum erachter komt dat het roofkunst in bezit heeft, adviseert de Museumvereniging op zoek te gaan naar de oorspronkelijke eigenaren of diens erfgenamen. Als een rechtmatige eigenaar zich meldt, onderzoekt een speciale commissie of het werk teruggegeven moet worden.